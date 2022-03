WM-Start im Live-Ticker: Die ganze Action aus Bahrain

Die Formel-1-WM startet in Bahrain

Die Formel-1-Stars starten in Bahrain ins erste Rennen der Saison, und alle fragen sich: Wird sich Polesetter Charles Leclerc gegen Champion Max Verstappen behaupten? Im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com gibt’s die Antwort.

Die Formel-1-Teams haben sich lange auf den diesjährigen Saisonstart vorbereitet, denn in diesem Jahr kommt eine neue Fahrzeuggeneration zum Einsatz. Nach den Vorsaison-Testfahrten haben die GP-Piloten am Samstag das erste Qualifying auf dem Wüstenkurs von Bahrain bestritten und am Ende hatte Ferrari-Star Charles Leclerc die Nase vorn.

Der Monegasse teilt sich die erste Startreihe mit Champion Max Verstappen aus dem Red Bull Racing-Team, dahinter reihen sich Leclercs Teamkollege Carlos Sainz und Sergio Pérez im zweiten Red Bull Racing-Renner ein.

Erst in der dritten Reihe folgt der erste Mercedes: Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton drehte im Abschlusstraining die fünftschnellste Runde, er fährt neben seinem früheren Teamkollegen Valtteri Bottas los, der nun im Alfa Romeo Gas gibt. «Ich fühle mich grossartig», erklärte Hamilton kurz vor dem Rennen.

Die Top-10 komplettieren Haas-Rückkehrer Kevin Magnussen, Formel-1-Routinier Fernando Alonso im Alpine-Auto, Hamiltons neuer Teamkollege George Russell und Pierre Gasly aus dem AlphaTauri-Team. Mick Schumacher fährt von Startplatz 12 neben Esteban Ocon im zweiten Alpine-Renner los.

Nico Hülkenberg, der das Rennen als Ersatz für den an Covid-19 erkrankten Sebastian Vettel bestreiten darf, wird als Siebzehnter aus der zweitletzten Startreihe losfahren, die er sich mit McLaren-Pechvogel Daniel Ricciardo teilt.

Das Renngeschehen im Live-Ticker: