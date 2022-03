Live-Ticker Dschidda-Quali: Verstappen gegen Ferrari

Im freien Training auf dem Jeddah Corniche Circuit deutete alles darauf hin: Das grosse Duell im Abschlusstraining zum Saudi-Arabien-GP wird Max Verstappen gegen Ferrari heissen, wie in Bahrain.

Nur eine Woche nach dem WM-Auftakt von Bahrain tritt die Formel 1 auf dem Jeddah Corniche Circuit von Dschidda an. Auf dem ultraschnellen Strassenkurs in Dschidda hatte sich im freien Training gezeigt – Ferrari und Red Bull Racing liegen ungefähr auf Augenhöhe vorn, Mercedes hat weiter Schwierigkeiten, die Abstimmung in den Griff zu bekommen.

Für Insider wie GP-Sieger Johnny Herbert war daher klar: «Wenn im Abschlusstraining nichts Unvorhergesehenes passiert, dann lautet das Duell um die Pole-Position Ferrari gegen Red Bull Racing, oder vielleicht etwas genauer – Bahrain-Sieger Charles Leclerc gegen Weltmeister Verstappen.»

Denn Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hatte noch im dritten freien Training mit starkem Bouncing zu kämpfen, und Sergio Pérez lag in jedem Training hinter Verstappen.