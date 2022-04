Live-Ticker Qualifying: Kampf um die Pole zum Sprint

Knifflige Aufgabe für die 20 Formel-1-Fahrer im Autodromo Enzo e Dino Ferrari: Auf rutschiger Bahn wird die Qualifikation für den Samstag-Sprint gefahren. Verfolgen Sie im Live-Ticker, wer in Imola die Nase vorn hat.

Drei Mal wird in der GP-Saison 2022 nach dem so genannten Sprint-Format gefahren – also mit einem freien Training am Freitag, dann bereits mit der Qualifikation, welche die Startaufstellung für den Sprint vom Samstag definiert. Dieses Format ist vorgesehen für Imola, den Red Bull Ring und Interlagos.

Zusätzlich Pfeffer erhält die Imola-Quali durch die Tatsache, dass die ersten 60 Trainingsminuten auf nasser Bahn stattfanden, die Erfahrungen der Piloten also beschränkt sind.