Spanien-Quali: So eroberte Charles Leclerc die Pole!

Charles Leclerc startet von der Pole in den Spanien-GP

Charles Leclerc behient auch im Qualifying die Nase vorn: Der WM-Leader aus dem Ferrari-Team sicherte sich die Pole zum sechsten WM-Lauf. Neben ihm wird Titelverteidiger Max Verstappen aus der ersten Reihe losfahren.

Der klare Favorit für die Pole in Spanien ist Charles Leclerc. Der WM-Leader war nicht nur in den beiden Freitagstrainings der Schnellste, auch in der letzten freien Trainingsstunde legte der Ferrari-Star die 4,675 km lange Piste schneller als jeder andere GP-Pilot zurück.

Allerdings nur knapp: Red Bull Racing-Ass Max Verstappen fehlten nur 72 Tausendstelsekunden auf die Bestmarke. Auch das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton war schnell unterwegs.

Für Mick Schumacher war das dritte Training gelaufen, bevor es richtig begonnen hatte. Der Deutsche musste nach nur vier Runden die Box ansteuern, weil seine hinteren Bremsen Feuer fingen.

Das Haas-Team machte sich gleich daran, den Schaden zu beheben und meldete: Man sei zuversichtlich, dass Schumacher am Qualifying teilnehmen könne. Zur Sicherheit wurde das Getriebe im GP-Renner des 23-Jährigen ausgetauscht.

Noch schlechter lief die letzte Trainingsstunde für Pierre Gasly, an dessen Renner ein Hitzeschild den Dienst verweigerte. Der Franzose stellte sein Auto mit rauchendem Heck an der Box ab.

Ob der aktuelle WM-Dreizehnte das Qualifying bestreiten kann und wer sich die Pole zum sechsten Saisonlauf in Spanien schnappt, gibt’s im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com nachzulesen.

So lief das Qualifying in Barcelona: