Live-Ticker Baku: So läuft Kampf um die Pole-Position

Weltmeister Max Verstappen will in Baku seine 15. Formel-1-Pole Position erringen

Abschlusstraining zum Grossen Preis von Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit: Wer hat auf dem gefährlichen Strassenkurs die Nase vorn? Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keinen Moment der Action.

Hochspannung an der kaspischen See: Wir erleben Runde 8 des spannenden Duells Ferrari gegen Red Bull Racing, und die drei freien Trainings haben gezeigt – Charles Leclerc und Carlos Sainz (Ferrari) sowie Sergio Pérez und Max Verstappen (Red Bull Racing) haben die besten Chancen, sich auf dem Baku City Circuit die Pole-Position zu schnappen. In unserem Live-Ticker hier halten wir Sie über die jüngsten Entwicklungen auf der tückischen Strassenstrecke auf dem Laufenden.