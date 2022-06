Abschlusstraining zum Grossen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve: Wir halten Sie mit den heissesten Nachrichten der ganzen Action auf der Insel Notre-Dame auf dem Laufenden.

So schnell ändert sich das Wetter in Montreal: Am Freitag noch viel Sonnenschein, am Abend dann gewaltige Gewitter (wie schon am Donnerstag-Abend), Temperatursturz um 15 Grad, diesen Samstag nun kühl und nass und ungemütlich – womit der Circuit Gilles Villeneuve noch schwieriger ist. Für Sonntag sagen die lokalen Meteorologen sonnig-freundliches Wetter vorher.