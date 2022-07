Silverstone-Quali im Live-Ticker: Wer holt die Pole?

Kann Mercedes-Benz auf der Heimrennstrecke von Silverstone die 2022er Vormacht von Red Bull Racing und Ferrari brechen? Mehr als 100.000 Fans vor Ort fiebern dem Abschlusstraining entgegen.

Die ersten beiden Trainings auf dem Silverstone Circuit haben angedeutet, was Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner so umrissen hat: «Früher oder später wird auch Mercedes-Benz wieder vorne mitmischen, vielleicht sogar schon jetzt in Silverstone.»



Der glatte Belag auf der englischen Traditionsrennstrecke und die lang gezogenen Kurven von Silverstone kommen der Charakteristik des Mercedes W13-Silberpfeils eher entgegen als wellige Strecken wie Baku und Stop-and-go-Kurse wie Monaco – George Russell und Lewis Hamilton schoben sich zwischen die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz. Aber im dritten freien Training gab Max Verstappen den Ton an.



In unserem Live-Ticker halten wir Sie über die jüngsten Entwicklungen in Silverstone auf dem Laufenden.