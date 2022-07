Am Red Bull Ring geht es im Sprint-Format Schlag auf Schlag: Heute wird die Startaufstellung für den Sprint vom Samstag (16.30 Uhr) gebildet. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Die Fans am Red Bull Ring fiebern dem ersten Leckerbissen des GP-Wochenendes von Österreich entgegen: In der Qualifikation geht es ab 17.00 Uhr um die Startaufstellung für das Sprintrennen am Samstag. Wir halten Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf der herrlich gelegenen Rennstrecke in der Steiermark auf dem Laufenden.