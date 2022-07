Live-Ticker Frankreich-GP: Leclerc gegen Verstappen

Das grandiose WM-Duell von Weltmeister Max Verstappen und Ferrari-Ass Charles Leclerc geht in Südfrankreich weiter: Wer schnappt sich auf dem Circuit Paul Ricard den GP-Sieg?

Wer hat die bessere Strategie zum Sieg in Frankreich ausgeheckt – Ferrari mit Charles Leclerc oder Red Bull Racing mit Max Verstappen? Die Italiener fahren in Südfrankreich mit mehr Abtrieb, dadurch ist der rote Renner in den Kurven schneller, vor allem im letzten Pistenteil. Das Team von Weltmeister Max Verstappen setzt auf mehr Top-Speed, um im Rennen überholen zu können. Nicht einmal die Teamchefs Mattia Binotto (Ferrari) und Christian Horner (Red Bull Racing) wagen vorherzusagen, wo die Reise hinführt.

Die Fahrer selber haben mit fast identischen Worten festgehalten: «Der Schlüssel zum Sieg ist bei dieser Hitze ein kluges Reifen-Management.»

