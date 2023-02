AlphaTauri-Präsentation: Knicks vor den US-Fans

Das AlphaTauri-Team hat den neuen Look des GP-Renners von Yuki Tsunoda und Nyck De Vries enthüllt. Die Präsentation war auch der Startschuss für das Mode-Label AlphaTauri im US-Markt.

Die Fans mussten sich lange gedulden, bis die AlphaTauri-Präsentation um 23.30 Uhr MEZ losging. Der späte Termin ergab sich aus der Wahl des Veranstaltungsortes, denn wie schon Red Bull Racing zeigte der Rennstall aus Faenza den neuen Look für die Saison 2023 in New York, genauer gesagt im Appel Room des Lincoln Centers.

Die Veranstaltung fand im Rahmen der prestigeträchtigen New York Fashion Week im Beisein von illustren Gästen aus der Sport- und Unterhaltungsbranche statt. Bei der Enthüllung wurde auch verkündet, dass die Premium-Modemarke AlphaTauri von Red Bull ihr Debüt auf dem US-Markt gibt. Gefeiert wurde diese Ankündigung mit der ersten Präsentation der neuen Herbst-/Winterkollektion 2023, die ab Juli erstmals in den USA erhältlich sein wird.

Stilecht präsentierten sich denn auch die beiden Fahrer Yuki Tsunoda und Nyck De Vries im AlphaTauri-Look. Rookie De Vries, der sich mit seinem Auftritt im letztjährigen Italien-GP in Monza als Ersatz für den erkrankten Williams-Piloten Alex Albon für sein Cockpit empfohlen hatte, erklärte: «Die Gelegenheit, die Marke im Rahmen der New York Fashion Week zu repräsentieren, war etwas ganz Besonderes für mich und hat mir wirklich gezeigt, worum es bei AlphaTauri geht.»

Mit Blick auf den Look seines neuen Dienstwagens, der dank des Sponsorings des polnischen Mineralöl-Veredlers und Tankstellenbetreibers Orlen rote Akzente enthält, erklärte der 28-jährige Niederländer: «Die Lackierung sieht grossartig aus, und man kann sehen, wie die elegante Herbst-Winter-Kollektion sie inspiriert hat. Ich kann es kaum erwarten, sie auf der Rennstrecke zu sehen.»

Der Aufsteiger, der sich lange hatte gedulden müssen, bis sich sein Traum vom Formel-1-Stammcockpit erfüllt hatte, nutzte auch die Gelegenheit für eine Kampfansage: «Ich denke, auch weil mein Weg etwas ungewöhnlich und länger war, bin ich noch dankbarer für die Chance, motivierter, sie zu ergreifen und hungriger, zu zeigen, was ich wert bin.»

Sein Teamkollege Tsunoda erklärte: «Mein Hauptziel ist es, in jedem Rennen konstantere Leistungen zu erbringen, unabhängig von der Leistung des Autos, und zuverlässiger zu punkten. Ich möchte dieses Jahr mit Blick auf das Qualifying- und Rennergebnis meine bisher beste Leistung zeigen.»

Der 22-jährige Japaner verriet ausserdem: «Ich hatte diese Woche viel Spass in New York City, und es war auch grossartig, heute hier an der Veranstaltung teilzunehmen, die eine so coole Kulisse sowohl für die Modekollektion als auch für unsere neue Lackierung für 2023 ist. Die klassischen Farben der Scuderia AlphaTauri sehen neben der neuen Mode grossartig aus, und ich kann es kaum erwarten, beides in dieser Saison auszuprobieren!»

Teamchef Franz Tost ergänzte: «Wie wir wissen, hat die Formel 1 in den letzten Jahren durch Netflix und soziale Medien einen enormen Popularitätszuwachs erfahren. Daher ist es extrem wichtig, dass wir in diesem Markt weiter wachsen. Deshalb freue ich mich, dass wir heute hier in New York City unsere 2023-Lackierung vorstellen konnten, um dem US-Publikum unsere Wertschätzung zu zeigen. Ebenso finde ich es grossartig, dass AlphaTauri die neue Kollektion im Rahmen dieser Veranstaltung präsentieren konnte, da sie dieses Jahr zum ersten Mal ihre Kleidung hier in Amerika verkaufen werden.»

Auch AlphaTauri-CEO Ahmet Mercan war dabei und betonte: Der Eintritt in den US-Markt ist ein weiterer Schritt in unserer Expansion. Unser Ziel ist es, AlphaTauri bekannter zu machen, und wir sind überzeugt, dass der konsequente Ausbau unseres Vertriebsnetzes einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird.»

Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format