Live-Ticker Le Mans: Marc Marquez vs Fabio Quartararo

Beim Sprint hielt Frankreichs MotoGP-Held Fabio Quartararo dem Druck von Marc Marquez vier Runden statt. Jetzt will «El Diablo» im Spezial-Design mehr. Wird der GP in Le Mans zur Super-Party? Die Antwort im Live-Ticker.

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo hielt die Fans auf dem Bugatti Circuit lange in größter Partylaune. Der erste MotoGP-Held der Franzosen hatte bereits mit der Pole-Position für eine Sensation gesorgt und auch im Sprint zunächst die Führung verteidigt.

Doch noch vor Mitte des Rennens bekam die Super-Sause einen leichten Dämpfer und die Ducati-Piloten rückten die Verhältnisse zurecht. Marc und Alex Márquez plus Neuling Fermin Aldeguer schubsten «El Diablo» vom Podest.

Mit Quartararo auf Position 4, Maverick Vinales auf Rang 5, der für das französische Tech3-Team startet, und Held Nummer 2 Johann Zarco auf Platz 6 lief der Auftakt zum Höhepunkt des Frankreich-perfekt.

Wer sich sonst noch im Kampf um die MotoGP-Weltmeister in Szene setzen kann – der Live-Ticker von SPEEDWEEK.com folgt der Action in Le Mans zum Anlassen der Motoren bis zur Siegerehrung auf der Traditionsrennstrecke an der Sarthe.