Yuki Tsunoda: «Jetzt weiss ich, was wichtig ist»

AlphaTauri-Star Yuki Tsunoda hat eine schwierige Saison hinter sich, was sich auch in den Ergebnissen spiegelt. Persönlich konnte er aber einen grossen Schritt nach vorne machen, wie er betont.

Im vergangenen Jahr bestritt Yuki Tsunoda sein zweites Jahr mit dem AlphaTauri-Team und der kleine Japaner hatte kein leichtes Spiel. Nachdem er zuvor seine Rookie-Saison mit einer Punktefahrt begonnen und sechs weitere Top-10-Plätze sowie mit 32 Punkten den 14. Gesamtrang errungen hatte, musste er sich mit vier Punktefahrten und Position 17 begnügen. Am Ende hatte er nur zwölf WM-Zähler auf dem Konto.

Er selbst konnte aber gute Fortschritte erzielen, wie er selbst betont: «Ich befinde mich jetzt auf einem ganz anderen Niveau. Ich habe die guten Seiten meines ersten Jahres beibehalten. Aber jetzt habe ich definitiv mehr Kontrolle, bin mehr in das Team involviert, wenn es um die Entwicklung des Autos geht, und ich verhalte mich auch anders, weil ich viele Dinge gelernt habe.»

Und das nicht nur auf der Strecke, wie der 22-Jährige klarstellt. «Auch in meinem Leben abseits der Strecke, habe ich mich weiterentwickelt. Und das wirkt sich positiv auf die Art, und Weise, wie ich Rennen bestreite, aus. Ich hatte unterschätzt, was alles dazugehört, aber jetzt weiss ich, was wirklich wichtig ist», erklärt Tsunoda rückblickend.

Der Gesamtsiebzehnte des Vorjahres kennt die Ursache für seine Fortschritte: «Dafür gab es vor allem zwei Gründe. Der erste war meine körperliche Entwicklung, an der ich vor Saisonanfang an viel gearbeitet habe. Dadurch hat sich meine allgemeine körperliche Verfassung stark verbessert, so dass ich mich in den Rennen besser konzentrieren und mehr leisten konnte.»

«Der zweite Grund war, dass mein Selbstvertrauen zurückkehrte, nachdem ich es in meiner ersten Formel-1-Saison etwas verloren hatte, was mich wirklich eingeschränkt hatte. Ich konnte dieses Selbstvertrauen nach und nach wieder aufbauen, vor allem in den letzten drei Rennen des Jahres 2021, und dann konnte ich in allen Rennen des vergangenen Jahres auf diesen Schwung aufbauen. Diese beiden Faktoren waren entscheidend für die Verbesserungen, die ich als Fahrer erzielte», fügt Tsunoda an.

In diesem Jahr wird der AlphaTauri-Pilot an der Seite von Rookie Nyck De Vries auf Punktejagd gehen. Für die dritte Saison hat er sich viel vorgenommen: «Mein Hauptziel lautet , unabhängig von der Performance des Autos in jedem Rennen konstantere Leistungen zu erbringen und zuverlässiger zu punkten. Ich möchte mich jederzeit besser unter Kontrolle haben, gut mit dem Team zusammenarbeiten und das Auto bereits ab dem ersten Rennen in Bahrain verstehen. Ich möchte dieses Jahr im Qualifying und Rennen meine bisher beste Leistung zeigen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format