Nyck de Vries: «Ich bin immer noch ein Rookie»

In New York wurde der Look des AlphaTauri-Renners für die Saison 2023 präsentiert

Im vergangenen Jahr durfte AlphaTauri-Neuzugang Nyck de Vries nicht nur für fünf verschiedene Teams testen, der Niederländer hat auch seine GP-Premiere bestritten. Dennoch sieht er sich als Rookie.

In diesem Jahr erfüllt sich für Nyck de Vries ein langgehegter Traum: Der 28-Jährige wird für AlphaTauri seine erste Formel-1-Saison bestreiten. «Ich freue mich sehr, meinen Traum ausleben zu können, und bin aufgeregt und motiviert, die richtige Leistung zu liefern», erklärt er im Rahmen der Team-Präsentation in New York.

Dass er über Umwege in die Formel 1 aufsteigt, sieht der Formel-E-Meister von 2020/2021 als einen Vorteil an. «Ich denke, auch weil mein Weg etwas ungewöhnlich und länger war, bin ich noch dankbarer für die Chance, motivierter, sie zu ergreifen, und hungriger, zu zeigen, was ich kann», erklärt er kämpferisch.

Sein Erfahrungsschatz ist gross – im vergangenen Jahr gab de Vries für fünf verschiedene Teams zu Testzwecken Gas und bei vier dieser Gelegenheiten war er in einem GP-Renner der neuesten Generation unterwegs. Dennoch sieht er sich als Neuling, wie er betont: «Ich würde sagen, ich bin immer noch ein Rookie. Natürlich hatte ich das Privileg, viele verschiedene Autos zu fahren, aber ich denke, die Vorteile davon liegen nicht so sehr in der Streckenzeit, denn die war tatsächlich sehr begrenzt.»

«Abgesehen von drei Rookie-Tests - zwei mit Mercedes, einer mit der Scuderia AlphaTauri - habe ich keine richtigen Tests absolviert», zählt der Formel-1-Aufsteiger auf. «Die Einsätze in den ersten Trainings waren eine grossartige Gelegenheit, Erfahrung im Rahmen eines GP-Wochenendes zu sammeln. Das bringt einen ganz anderen Druck mit sich, als wenn man einen ganzen Testtag absolviert, weil man nur sehr wenig Zeit hat.»

«Es ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen, aber man kann auch mehr verlieren als gewinnen, und das ist sicher eine gute Erfahrung», weiss de Vries. «Ich denke, die Erfahrung, mit verschiedenen Teams gearbeitet zu haben, ist sehr wertvoll, aber was die reine Strecken- und Rennzeit angeht, habe ich wohl weniger als die anderen Neulinge in diesem Jahr. Allerdings bin ich etwas älter und hatte die Möglichkeit, an verschiedenen Meisterschaften teilzunehmen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format