Franz Tost: Hohe Erwartungen an Tsunoda und De Vries

Teamchef Franz Tost (re.) mit Nyck de Vries und Yuki Tsunoda sowie AlphaTauri-CEO Ahmet Mercan bei der Team-Präsentation in New York

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hält grosse Stücke auf seine beiden Fahrer Yuki Tsunoda und Nyck de Vries. Entsprechend hoch sind auch seine Ansprüche an die beiden Teamkollegen, wie er betont.

Das AlphaTauri-Team startet mit einem neuen Fahrer in die anstehende Formel-1-Saison: Nach dem Abgang von Pierre Gasly wurde Nyck de Vries unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Niederländer empfahl sich im vergangenen Jahr mit einem starken Auftritt in Monza für den Job. Als Ersatz für den erkrankten Williams-Piloten Alex Albon holte er als Neunter gleich auf Anhieb Punkte.

Für Franz Tost steht nicht nur deshalb fest, dass man viel vom Team-Neuling erwarten darf. «Nyck hat nur ein einziges Formel-1-Rennen bestritten, letztes Jahr in Monza. Dort zeigte er eine fantastische Leistung. Dennoch verfügt er über viel Rennerfahrung, denn er hat in vielen Serien, in denen er antrat, Rennen und Titel gewonnen», sagt der AlphaTauri-Teamchef.

Der Tiroler kommt kommt deshalb zum Schluss: «Daher bin ich mir sicher, dass er in der Lage sein wird, bald in der Saison gute Ergebnisse zu erzielen und in den Rennen in die Punkteränge zu fahren.» Auch bei der Weiterentwicklung des AT04 setzt er auf den Aufsteiger: «Nyck ist technisch sehr versiert und fokussiert. Als er unser Auto nach dem Ende der letzten Saison in Abu Dhabi fuhr, gab er den Ingenieuren bereits gutes technisches Feedback.»

«Ich denke, dass er das neue Auto sofort verstehen wird. Er wird sich schnell mit dem Fahrzeug vertraut machen, und sein Feedback wird nützlich sein, da er wie gesagt versteht, welche technischen Herausforderungen die Formel-1-Autos darstellen. Ich glaube, er ist einer der versiertesten Fahrer, was das technische Verständnis des Autos angeht», sagt der Teamchef.

Auch von Tsunoda erwartet Tost viel: «Letztes Jahr hatte Yuki mit dem Auto zu kämpfen. Da wir in diesem Jahr voraussichtlich ein recht konkurrenzfähiges Auto haben werden, muss Yuki immer das Ziel haben, ins Q3 zu kommen und die Rennen in den Punkten zu beenden. Er ist ein sehr versierter Fahrer und hat jetzt mit zwei Formel-1-Jahren viel Erfahrung. Deshalb muss er viel mehr Punkte holen als im letzten Jahr.»

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format