Trennung von Aprilia: Toprak versteht Jorge Martin

Obwohl MotoGP-Weltmeister Jorge Martin mit der Aprilia kaum Runden fuhr, will er seinen Vertrag brechen und für 2026 zu einem anderen Hersteller wechseln. Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu kann das nachvollziehen.

Nach dem MotoGP-Finale in Barcelona im November 2024 drehte Jorge Martin seine ersten Runden mit der Aprilia. Weiter ging es für den von Pramac Ducati gekommenen Weltmeister im Februar 2025 beim Test in Malaysia, in dem er aber nur ein paar Runden weit kam und nach zwei Stürzen krankenhausreif war.

Während der Rehabilitationsphase verletzte sich der «Martinator» beim Supermoto-Training erneut, wodurch sich sein Comeback verzögerte. Im April war es so weit und der 27-Jährige wollte in Katar sein erstes GP-Wochenende für Aprilia bestreiten. Nach dem Trainings-Freitag und dem Sprint am Samstag crashte Jorge im Grand Prix und verletzte sich zum dritten Mal in dieser Saison schwer.

Dann der Schock für Aprilia: Martin teilte seinem Arbeitgeber mit, dass er seinen Vertrag, der bis Ende 2026 läuft, vorzeitig beenden will – SPEEDWEEK.com berichtete erstmals am 12. Mai. Ob er nach seiner Genesung zurückkommen und dieses Jahr noch Rennen für den Hersteller aus Noale fahren wird, oder ob die im Sommer 2024 geschlossene Ehe in den nächsten Wochen aufgelöst wird und wir Martin erst wieder 2026 – mit einem anderen Hersteller – in der MotoGP sehen, ist offen.

Spricht man mit Aprilia-Managern, sehen sie die Verantwortung für das Desaster allein bei Martin und können nicht fassen, was gerade passiert. Für Außenstehende ist auch schwer verständlich, wie sich ein Fahrer, der kaum Runden mit seinem neuen Motorrad und für sein diesjähriges Team gedreht hat, von diesem so plötzlich trennen kann.

Dockt Martin für ein mutmaßliches Traumgehalt für drei Jahre bei Honda an, hat das große Auswirkungen auf den Transfermarkt. Denn dann verliert Luca Marini seinen Platz im Werksteam und Le-Mans-Sieger Johann Zarco hat keine Chance auf den Aufstieg von LCR zu HRC. Und für Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu halbieren sich die MotoGP-Chancen; der Türke muss dann darauf hoffen, bei Pramac Yamaha unterzukommen, als Nachfolger von Jack Miller oder Miguel Oliveira.

Toprak ist entspannt, was seine Zukunft betrifft. Denn er weiß, dass ihn BMW mit Kusshand und weiteren Verlockungen liebend gerne über 2025 hinaus beschäftigen möchte.

«Das war nicht gut, ich war überrascht, als ich diese News las», sagte Razgatlioglu zur anstehenden Trennung von Martin und Aprilia. Dass er ihm den möglichen Platz bei Honda wegschnappt, lässt den 61-fachen Superbike-Laufsieger kalt. «Egal, mit welcher Marke er glücklich wird, ich freue mich für ihn. Als er zu Aprilia kam, hatte er gleich einen heftigen Sturz. Dann kam er zurück und crashte erneut. Das ist nicht gut für einen Fahrer – ich verstehe ihn. Was der beste Weg für ihn ist – manchmal läuft es nicht gut.»