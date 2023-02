Jody Egginton: «Konnten einige Schwächen beheben»

AlphaTauri-Technikchef Jody Egginton spricht über die Entwicklung des diesjährigen GP-Renners von Yuki Tsunoda und Nyck de Vries und erklärt, wie sich die geringfügigen Regeländerungen auswirken werden.

Das AlphaTauri-Team beschränkte sich bei der Präsentation am Samstagabend im Lincoln Center in New York darauf, den neuen Look des diesjährigen GP-Renners mit dem Namen AT04 zu präsentieren. Eine erste Vorstellung davon, wie der neue Dienstwagen von Yuki Tsunoda und Nyck de Vries aussieht, liessen die computergenerierten Bilder erkennen, die das Team veröffentlichte – auch wenn natürlich davon auszugehen ist, dass die Mannschaft damit noch nicht alle Karten offengelegt hat.

Technikchef Jody Egginton verriet im Interview einiges zum neuen Formel-1-Fahrzeug des Teams aus Faenza. So erklärte der Technikchef der Schwesternmannschaft von Red Bull Racing: «Die Entwicklung des AT04 begann ziemlich früh im Jahr 2022 und die Arbeit im Windkanal startete dann etwa im Juli.»

«Das ursprüngliche Konzept wurde bereits vorher von den zuständigen Mitarbeitern ausgearbeitet. Nahezu jeder Bereich des Fahrzeugs ist eine Weiterentwicklung des AT03, wobei beim Layout ein starker Fokus auf dem Packaging lag, um die bestmögliche Ausgangslage für die Aero-Entwicklung zu schaffen», erzählte der Ingenieur ausserdem.

Das AlphaTauri-Team habe viel aus der ersten Saison mit der neuen Fahrzeuggeneration gelernt, beteuerte Egginton. «Vieles davon ist in die Entwicklung des AT04 eingeflossen, damit wir einige Schwächen beheben konnten, die wir mit dem Vorgänger-Modell hatten», sagte er, und nannte auch die Hauptaufgaben, auf die man sich konzentrierte.

«Vereinfacht gesagt, fehlte uns im Vergleich zu unseren Hauptkonkurrenten ein wenig Abtrieb», offenbarte Egginton, und verwies auch auf die Tatsache, dass einige Möglichkeiten gefunden wurden, Gewicht zu sparen.

