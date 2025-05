Hamilton verzaubert Ferrari: Von P12 fast aufs Podest

​Die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc versprachen den treuen Tifosi vor dem Grand Prix ein Feuerwerk, und genau das trat ein: Leclerc zeitweise Dritter, dann ohne Glück, Hamilton Vierter.

Das ist Balsam auf die geschundene Seele der Ferrari-Fans: Die Tifosi verliessen Imola zufrieden – ein paar Runden mehr, und Lewis Hamilton hätte Oscar Piastri Rang 3 abspenstig gemacht; der Brite fuhr von Ausgangsposition 12 auf Platz 4, mit einer Mischung aus Attacke, Glück und guter Strategie.

Charles Leclerc hatte Glück in der ersten Safety Car-Phase und konnte üppig Ränge gutmachen, dann hatte er Pech in der zweiten, zum Schluss musste er im Duell gegen Alex Albon einen hart erkämpften fünften Rang preisgeben, um einer Strafe zu entgehen.

Hamilton während der Auslaufrunde am Funk: «Das ist für all die Tifosi da draussen – Danke für eure Unterstützung. Wir wollten euch ein gutes Ergebnis schenken, und ich bin überglücklich, dass uns das gelungen ist. Wir sind Ferrari, wir geben nie auf! Forza Ferrari!»

Was wir schon im Sprint von China erlebt hatten, zeigte sich auch in diesem überaus unterhaltsam Imola-GP. Lewis: «Es ist nicht einfach, aus diesem Wagen Speed zu holen, aber es gibt Phasen, in welchen wir das schaffen. Und dann ist der Ferrari richtig schnell. So wie damals in Shanghai und so wie heute in Imola. Ich habe immer gesagt, dass der Wagen Potenzial hat, wir müssen es nur regelmässiger schaffen, dieses Leistungsvermögen anzuzapfen.»



Hamilton und Leclerc haben es mit einem beherzten Rennen geschafft, eine neue Blamage abzuwenden. Dafür erhielten sie in Imola viel Applaus von den Tifosi, völlig zu Recht.



Lewis Hamilton über sein Rennen: «Hoffentlich sagen die Leute jetzt mal etwas Nettes über uns! Ich bin überglücklich, wie dieses Rennen verlaufen ist. Die Energie der Tifosi war einfach nur wow!»



«Ich hatte mir oft vorgestellt, wie es wohl sein würde, vor den Tifosi einen Grand Prix in Italien zu fahren, das hier hat all meine Erwartungen übertroffen. Ein grosses Grazie an alle, dieses Meer aus Rot werde ich mein Leben lang nicht vergessen.»



«Wenn du von Startplatz 12 losfahren musst, auf einer Bahn, von welcher jeder weiss, wie schwierig das Überholen ist, dann kannst du natürlich nicht erwarten, um ein Haar noch Dritter zu werden.»



«Aber das Auto hat sich hervorragend angefühlt, wir hatten eine grandiose Strategie, die Reifenwechsel waren makellos – so langsam kommen wir endlich in die Hufe.»



«Ganz wichtig war auch die Kommunikation mit meinem Renningenieur Riccardo Adami, das verlief dieses Mal ganz ruhig, und diese Ruhe war in der ganzen Mannschaft zu spüren.»



«Ich bedaure nur eines: Für mich hätte das Rennen noch ein paar Runden länger sein müssen. Dann hätte ich noch eine Chance gehabt, Oscar Piastri zu kassieren und Dritter zu werden.»





Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16.Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6