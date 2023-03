Live-Ticker Saudi-Arabien: Verstappen in Q2 out!

​Wer schnappt sich auf dem schnellen Strassenkurs von Dschidda den besten Startplatz für den Grossen Preis von Saudi-Arabien? Wir halten Sie hier mit unserem Live-Ticker über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Die drei freien Trainings zum zweiten WM-Lauf der Saison in Saudi-Arabien haben den Verdacht aufgedrängt: Wer sich die Pole-Position krallen will auf dem Jeddah Corniche Circuit, der muss einen Weg vorbei an Weltmeister Max Verstappen finden.

Aber in der Formel 1 kann sich vieles ändern, vor allem auf einer Strecke, wo jede Unachtsamkeit brutal bestraft wird. Keiner weiss das besser als der 36-fache GP-Sieger Verstappen, der hier 2021 auf dem Weg zum besten Startplatz war – bevor er sein Auto rechterhand an die Mauer setzte.

Wie sich die ganze Action am Roten Meer entwickelt, können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen.