Piastri (McLaren/2.) kocht nach Strafe: Was soll das?

​Platz 2 für Oscar Piastri beim Traditions-GP von Grossbritannien auf dem Silverstone Circuit; der 24-jährige Australier ist stinkwütend wegen einer Strafe. «Am liebsten würde ich gar nichts sagen.»

Oscar Piastri verlässt Silverstone, ohne den stattlichen Gold-Pokal des Grossbritannien-GP-Siegers in die Höhe stemmen zu dürfen: Rang 2 hinter Lando Norris und vor Nico Hülkenberg, 20. Podestplatz für den McLaren-Piloten in der Königsklasse – aber der bitterste seiner noch jungen Karriere.

Denn Piastri, der sonst immer so ultra-cool bleibt, sieht nach diesem Knaller von einem Formel-1-Rennen so aus, als es ihm jetzt dann gleich den Kopf wegsprengen. Der Australier ist davon überzeugt, dass ihm hier die Siegchance genommen worden ist – von der FIA und auch von McLaren!

Der Schützling von GP-Sieger Mark Webber: «Am liebsten würde ich hier überhaupt nichts sagen, denn ich weiss genau – ich werde mich hier sonst um Kopf und Kragen reden. Daher lieber nur so viel: Kompliment an Nico Hülkenberg, der seinen ersten Podestplatz errungen hat.»

Was ist passiert, dass diesen in der Regel tiefen-entspannten Piastri so auf die Palme gebracht hat?



In der Safety Car-Phase verzögerte Leader Piastri, der verblüffte Verstappen schoss rechts an ihm vorbei und wunderte sich am Funk sofort, was der Leader da so treibt.



Die Rennkommissare brummten Oscar daraufhin eine Zehnsekunden-Strafe auf, die der McLaren-Fahrer an der Box absitzen musste. Das kostete ihn den Sieg.



McLaren-CEO Zak Brown kündigte noch während des Grand Prix an, man wolle das anfechten, daher meldete sich Piastri am Funk, er wolle gegen Norris kämpfen.



Aber McLaren wollte nicht Norris für etwas bestrafen, mit dem der Engländer gar nichts zu tun hat. Also wurde Lando nicht zurückgepfiffen (wieso auch?), und Piastri wurde eben nur Zweiter.



Die Rennkommissare gaben später an, Piastri habe stark verzögert, von 280 km/h auf knapp 50, das sei unverhältnismässiges Fahren hinter dem Safety-Car, daher die Strafe.



Bei einem ähnlichen Fall mit Russell und Verstappen in Kanada hatte George nur halb so stark verzögert wie nun Piastri. Und daher hat man den Mercedes-Fahrer in Montreal auch vom Haken gelassen.



Oscar bleibt stinksauer: «Was soll das? Offenbar darf man hinter dem Safety-Car nicht mehr bremsen! Ich habe doch nichts Anderes getan als in den fünf Runden zuvor! Aber ganz ehrlich – nun muss ich wirklich schweigen, sonst mache ich mir keinen Gefallen.»



Der Eindruck im Fahrerlager: Piastri, der ganz selten Fehler macht, hat sich dieses Mal wirklich keinen Gefallen getan. Aber mit dem Verzögern, nicht mit dem Reden.



Piastri: «Ich liebe Silverstone noch immer – einfach heute nicht so.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19