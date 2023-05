Miami-GP Live-Ticker: Verstappen jagt Podestplatz

Max Verstappen will in Miami aufs Siegerpodest

Nach dem verpatzten Abschlusstraining hat Weltmeister Max Verstappen grimmig erklärt: «Ich will hier mindestens Zweiter werden.» Zur Erinnerung: Der Niederländer fährt von Startplatz 9 los.

Startplatz 9 für Max Verstappen in Miami, damit hätte fast keiner gerechnet: «Ich bin so wütend», sagte der Niederländer nach der Qualifikation. «Dass dir eine rote Flagge den zweiten Versuch verhindert, das kann in der Formel 1 passieren. Aber hätte ich mir beim ersten Versuch nicht zwei Fehler erlaubt, dann sähe das ganz anders aus.»

Selbstkritik gab es auch von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Wir hatten ein Auto, das locker schnell genug für die Pole ist. Da hätte man Max nicht so spät auf die Bahn schicken müssen und schon gar nicht hinter Leclerc.» Der Ferrari-Fahrer segelte von der Bahn, rote Flagge, Versuch von Verstappen im Eimer.

Startplatz 9 also für Max, das weckt Erinnerungen: In Saudi-Arabien eroberte Verstappen vom 15. Startplatz den zweiten Rang hinter Sergio Pérez, 2022 fuhr er in Ungarn von Platz 10 zum Sieg, in Belgien sogar von Startplatz 14. Max grimmig: «Ich will hier mindestens Zweiter werden.»

Lesen Sie hier im Live-Ticker, ob er seinen Plan in Florida umsetzen kann.