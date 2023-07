Max Verstappen: Nach der Party immer der Fahrer

Heineken hat die neueste globale Kreativkampagne «When You Drive, Never Drink» («Wenn du fährst, trinke nie») mit dem Titel «Der beste Fahrer» vorgestellt.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der aktuelle Weltmeister und Heineken-Botschafter Max Verstappen, der dazu beitragen soll, neue und relevante Zielgruppen für verantwortungsbewusstes Trinken zu gewinnen.

In der neuen Kampagne wird der Red Bull Racing-Fahrer beim geselligen Beisammensein mit Freunden gezeigt, wobei er immer wieder die Rolle des Fahrers übernimmt, da er «der beste Fahrer» ist.

Der Clip betont, dass einige der besten Fahrer zwar aus der Welt der Formel 1 stammen, die Entscheidung aber nur danach getroffen werden sollte, wer keinen Alkohol getrunken hat... es sei denn, das Getränk ist ein Heineken 0.0.

Der Film wurde von neuen Untersuchungen inspiriert, die einige der willkürlichen Gründe für die Wahl eines Fahrers nach einer Party aufzeigen, darunter Fahrpraxis, Spaß oder einfach die Person, die sich freiwillig meldet.

Mit dieser neuen Kampagne möchte Heineken darauf hinweisen, dass sich nur derjenige ans Steuer setzen sollte, der keinen Alkohol getrunken hat, wenn es darum geht, nach einer Party-Nacht nach Hause gefahren zu werden.

«Als F1-Fahrer ist es für den Erfolg von entscheidender Bedeutung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sowohl auf als auch neben der Strecke. Beim Fahren ist diese Klarheit und Zielstrebigkeit entscheidend, besonders wenn es um die Sicherheit geht», sagte Verstappen.

Er sei stolz darauf, dazu beizutragen, Motorsportfans auf der ganzen Welt für verantwortungsvolles Trinken zu sensibilisieren, so Verstappen, der zugleich verriet, dass er mit Heineken an einer «neuen, aufregenden Gaming-Initiative» arbeite. «Die Kampagne zu drehen hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass jeder nicht nur den Film genießt, sondern auch die wichtige Botschaft dahinter mitnimmt», so der Niederländer.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2