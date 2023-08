Qualifying Zandvoort: F1-Zeitenjagd im Live-Ticker!

In Zandvoort bekamen die Zuschauer bereits in den freien Trainings einige Crashs zu sehen. Das Qualifying verspricht viel Spannung. Die ganze Action kann hier im Live-Ticker mitverfolgt werden.

Die Formel-1-Stars meldeten sich mit dem Trainingsfreitag in Zandvoort aus der Sommerpause zurück und schon im ersten Training gab es einen Abflug: Nico Hülkenberg verlor in Kurve 13 die Kontrolle über seinen GP-Renner und bretterte rückwärts durchs Kies. Das war die erste von vielen roten Flaggen, die in den weiteren freien Trainingsstunden noch folgen sollten.

In der zweiten Session landete erst Oscar Piastri in der Hugenholtz-Kurve in der Streckenbegrenzung, dann folgte sein Landsmann Daniel Ricciardo seinem Beispiel. Letzterer zog sich einen Mittelhandbruch in der linken Hand zu, weshalb er für das restliche Wochenende ausfällt. Für ihn kommt Red Bull Racing-Reservist Liam Lawson zum Einsatz.

Auch im dritten Training gab es in der Hugenholtz-Kurve Schrott, diesmal war es Hülkenbergs Haas-Teamkollege Kevin Magnussen, der einen Abflug hinlegte. Der Däne blieb nicht der einzige Crash-Pilot. Der Chinese Guanyu Zhou setzte seinen Alfa Romeo-Renner durch einen Dreher ins Kiesbett, Ocon vertat sich in der ersten Kurve und Neuling Lawson legte einen Dreher in der letzten Kurve hin. Damit löste er die dritte rote Flagge aus.

Wie sich die GP-Stars im Qualifying schlagen und wer am Ende die Nase vorn hat, gibt’s hier im Live-Ticker nachzulesen.