Live-Ticker Katar-Sprint: Max Verstappen vor 3. Titel

​Der Niederländer Max Verstappen kann im Sprint auf dem Losail International Circuit seinen Titel erfolgreich verteidigen und zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden. Hier alles Wissenswerte.

Das hat es in der Formel 1 noch nie gegeben: Noch bevor zu einem Grand Prix gestartet wird, kann ein Fahrer den WM-Titelgewinn sicherstellen. Max Verstappen hat sich in der Saison 2023 einen so gewaltigen Vorsprung auf Sergio Pérez herausgefahren, dass er im Sprint von Katar zum dritten Mal hintereinander Formel-1-Champion werden kann – 2021, 2022, 2023.

Dem 26-jährigen Niederländer reichen dabei drei Punkte im 19 Runden kurzen Sprint, um alles klarzumachen. Das ist Rang 6. Zur Erinnerung: In keinem Rennen 2023, egal ob Sprint oder Grand Prix, war Max schlechter als Platz 5 platziert.

Verstappen hat 13 von 16 Grands Prix gewonnen und zwei von drei Sprints, er stand bis auf Rang 5 in Singapur in 19 Formel-1-Rennen 18 Mal auf dem Podest.

Mit anderen Worten: Es müsste heute im Sprint schon sehr viel schiefgehen, dass die Titelentscheidung auf Sonntag vertagt wird.