KTM verkündet Ersatz für Maverick Vinales in Brünn

Maverick Vinales muss nach seiner am Sachsenring zugezogenen Schulterverletzung pausieren. MotoGP-Testpilot Pol Espargaro springt beim Grand Prix in Brünn ein – ein vertrautes Pflaster für den KTM-Routinier.

Red Bull KTM Tech3 setzt beim zwölften Lauf der MotoGP-Saison in Brünn auf Erfahrung: Pol Espargaro kehrt kurzfristig zurück und ersetzt Maverick Vinales, der sich beim verregneten Q2 am Sachsenring die Schulter verletzte. Der Spanier befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung, wird jedoch nicht rechtzeitig fit für den Grand Prix vor der Sommerpause.

«Offensichtlich ist es nie schön, bei einem Grand Prix einzuspringen, weil ein anderer Fahrer verletzt ist», kommentierte Espargaro seine Rückkehr in die Königsklasse. «Zuerst einmal wünsche ich Maverick eine rasche Genesung. Ich werde an diesem Wochenende mein Bestes geben und versuchen, dem Team und meinen Kollegen so gut wie möglich zu helfen.»

Für den 34-Jährigen ist es ein besonderes Comeback – sowohl zur KTM-Mannschaft als auch zur Strecke in Brünn, wo die MotoGP zuletzt 2020 gastierte. Damals qualifizierte sich Espargaro als Sechster und kämpfte um den Sieg.

«Das war eine meiner besten Phasen mit KTM», erinnert er sich. «Brünn ist ein fantastischer Kurs, und ich bin gespannt, wie sich der neue Belag anfühlt. Ich habe keine Erwartungen, außer dass ich das Wochenende genießen und ein paar wertvolle Tage für unser Projekt erleben möchte.»

Teammanager Aki Ajo zeigte sich dankbar für die kurzfristige Unterstützung: «Wir freuen uns, dass Mavericks Operation gut verlaufen ist und er nun ein paar zusätzliche Wochen für die Genesung bekommt, um beim Heimrennen im August wieder dabei zu sein. Ein großes Dankeschön an Pol, der kurzfristig einspringt und dafür sorgt, dass wir mit voller Stärke an den Start gehen können. Er kennt das Motorrad, das Team und die Strecke sehr gut – das ist in dieser Phase der Saison besonders wertvoll.»

Neben Espargaro kehrt auch Enea Bastianini zurück in die Box. Der Italiener hat sich rechtzeitig von seiner Blinddarmentzündung erholt und komplettiert das Tech3-Duo beim letzten Rennen vor der Sommerpause.