So macht ein GP-Star Urlaub: Charles Leclerc in LA

Selbst die grössten Formel-1-Stars brauchen ab und zu Urlaub, um ihre Batterien aufzuladen. Ferrari-Ass Charles Leclerc tat dies in Los Angeles – und lässt die GP-Fans mittels YouTube-Vlog daran teilhaben.

Wer sich schon immer gefragt hat, was ein Formel-1-Pilot in der Winterpause treibt, bekommt nun eine Antwort von Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot gönnte sich eine Woche Urlaub im sonnigen Los Angeles und hielt die Highlights in einem YouTube-Video fest, das sich die Fans nun zu Gemüte führen können. Im Video erklärt der Monegasse die Wahl des Urlaubsortes.

«Ich liebe diese Stadt und geniesse es sehr, hier zu sein», schwärmt der 26-Jährige. «Das ist der beste Weg, um von allem anderen mal abzuschalten», fügt der Rennfahrer aus Monte Carlo an, der mit seinen Freunden unterwegs ist und es sich gut gehen lässt. «Ich liebe diesen Ort so sehr, jedes Mal, wenn ich hierher komme, ist es so entspannend. Es fühlt sich an wie Monaco, nur hundert Mal grösser», erzählt der sichtlich vergnügte Formel-1-Star.

So ganz ohne Sport geht es natürlich nicht, Leclerc offenbart sein bescheidenes Talent beim Körbe werfen, und verspricht, seine Rennfahrer-Karriere nicht gegen eine im Profi-Basketball auszutauschen. Die Fans sehen Leclerc auch beim Schlemmen von Süssigkeiten, beim Knuddeln mit Hund und beim Besuch in einer Kunst-Galerie.

Auch am Pool sind die Zuschauer dabei, genauso wie in Venice Beach, Malibu, beim Besuch der Universal Studios und des Vergnügungspark Six Flags. «Es war eine tolle Zeit und es war auch wirklich gut, eine freie Woche zu erleben», erklärt Leclerc abschliessend, und verspricht: «Wir sehen uns bald an der Strecke wieder.»

Urlaubsvideo von Charles Leclerc

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Stake F1 (Sauber)

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island