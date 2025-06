Hülkenberg (Sauber/Audi): Aller guten Dinge sind drei

​Der deutsche Sauber/Audi-Pilot Nico Hülkenberg hat zuletzt zwei Mal hintereinander gepunktet, als Fünfter in Spanien, als Achter in Kanada. Folgt auf dem Red Bull Ring der dritte Streich?

Aller guten Dinge sind drei: Nach dem hervorragenden fünften Platz beim Grossen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und dem soliden achten Platz beim Traditions-GP von Kanada in Montreal will Nico Hülkenberg nachlegen – mit einer dritten Punktefahrt.

Drei Mal in den Top-Ten in Folge, das gelang dem 37-jährigen Emmericher zuletzt 2024 mit Haas – Neunter in Singapur, Achter in den USA, Neunter in Mexiko. Da er zudem in Texas Achter im Sprint wurde, waren das sogar vier Punktefahrten in Folge.

Zum kommenden WM-Lauf von Österreich auf dem Red Bull Ring bei Spielberg sagt der 237-fache GP-Teilnehmer: «Es macht immer Laune, in Österreich Rennen zu fahren – die Kulisse ist einzigartig, und die Veranstaltung verströmt eine gute Energie. Die letzten beiden Wochenenden waren ein Schritt nach vorne für uns.»

«Am kommenden Wochenende haben wir einige neue Teile am Auto, daher wird es darauf ankommen zu verstehen, wie sie mit dem Rennwagen im Einklang sind, dann gilt es, sich von Training zu Training zu steigern. Wir werden uns weiter darauf konzentrieren, alle Details im Auge zu behalten und hoffentlich alles so zusammenzufügen, dass wir am Schluss wieder unter die Top-Ten kommen.»



2024 ist Nico Hülkenberg im Rennwagen von Haas auf dem Red Bull Ring starker Sechster geworden.



Sauber/Audi-Teamchef Jonathan Wheatley ergänzt: «Unsere Leistungen in Spanien und Kanada waren ermutigend und spiegeln die Richtung wider, auf die wir hingearbeitet haben, sowohl auf der Strecke als auch im Werk. Österreich bietet uns die Möglichkeit, auf diesem Schwung aufzubauen. Spielberg ist eine der kürzeren Formel-1-Strecken, so dass die Abstände im Feld noch enger als sonst sein werden.»







Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11