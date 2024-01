Fernando Alonso: Schmetterlinge im Bauch

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso nimmt seine Fans mit zum ersten Arbeitstag in diesem Jahr mit und erzählt, wie sich die Rückkehr in den Simulator anfühlt. Der zweifache Champion wagt auch eine optimistische Prognose.

Dass Fernando Alonsos GP-Karriere bereits vor mehr als 20 Jahren begann, ändert nichts an der Aufregung, die der Spanier bei der Rückkehr nach der Winterpause verspürt. Dies lässt der GP-Routinier seine Fans in einem YouTube-Video wissen, in dem er seinen ersten Arbeitstag in diesem Jahr kommentiert. Alonso erzählt: «Das ist der erste Tag und es ist ziemlich interessant und auch emotional.»

«Es ist ein einzigartiger Zeitpunkt in jeder Saison und der Adrenalinspiegel ist hoch, ich spüre immer noch diese Schmetterlinge im Bauch», offenbart der 32-fache GP-Sieger, und stellt gleich klar: «Ich denke immer darüber nach, wie ich schneller und ein besserer Fahrer werden kann. Du schaust dir einige Rennen des vergangenen Jahres an und siehst, welche Möglichkeiten bei der Linienwahl und der Strategie für alle Teams und Fahrer bestehen. Der Wille, stetig besser zu werden, ist immer vorhanden, deshalb lernst du auch ständig dazu und wirst besser. Dazu musst du aber auch motiviert sein, und du musst extrem fokussiert sein, um den Unterschied zu machen.»

Alonso beschreibt diesen unbedingten Siegeswillen als «Hyperfokus», und erklärt wenig später: «Im Simulator ist der Fokus das Wichtigste, du musst präzise sein, beim Fahren und beim Feedback an die Ingenieure, und du musst jede Runde immer wieder wiederholen können. Diese Konzentration, die dabei erforderlich ist, ist schon extrem, ähnlich wie auf der echten Rennstrecke.»

Er werde 100 bis 120 Runden auf zwei, drei unterschiedlichen Strecken drehen, kündigt Alonso vor seinem Simulator-Einsatz an, um sich aufzuwärmen. «Der Simulator ist ein sehr wirkungsvolles Mittel, das sehr realitätsnah ist und es dem Team und Fahrer erlaubt, einige Ideen auszuprobieren, bevor diese in der Produktion für das Auto umgesetzt werden. «Es ist also ein sehr wichtiges Instrument, um Informationen zu sammeln, bevor man auf die Strecke geht», beschreibt er.

Zum Schluss gibt sich der schnelle Asturier siegessicher. Alonso erklärt: «Es ist wichtig, die Leute zu treffen und ihnen zunächst ein frohes neues Jahr zu wünschen und sich dann darauf zu konzentrieren, die Saisonvorbereitung zu absolvieren. Alles scheint bereit zu sein und alle sind optimistisch.» Und der zweifache Champion kommt noch einmal auf den Hyperfokus zu sprechen und erklärt gewohnt selbstbewusst: «Hyperfokus bedeutet auch die totale Hingabe an das, was wir tun. Es geht auch darum, allen mitzuteilen, dass wir hier sind, um sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag zu arbeiten, damit wir bereit sind für die neue Saison. Jeder gibt 100 Prozent. 2023 war schon ein unglaubliches Jahr, und 2024 wird noch besser.»

Formel-1-Präsentationen

02. Februar: Haas

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island