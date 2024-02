Einzigartig: Formel-1-Ausstellung in Wien eröffnet 03.02.2024 - 15:17 Von Otto Zuber

© Jürgen Hammerschmid Bei der Formel-1-Ausstellung in Wien werden viele einzigartige Exponate aus der Geschichte des Sports gezeigt © Jürgen Hammerschmid Stefano Domenicali besuchte die Ausstellung bereits am Mittwochnachmittag © Jürgen Hammerschmid Bunte Sammlung: Welcher Formel-1-Fan träumt nicht davon, die verschiedenen Helm-Designs aus der Nähe betrachten zu können? © Jürgen Hammerschmid Dem Red Bull Ring wird ein ganzer Raum gewidmet © Jürgen Hammerschmid Auch der ausgebrannte Haas-Renner von Romain Grosjeans Feuer-Unfall von 2020 ist zu sehen Zurück Weiter

Die GP-Fans müssen sich noch etwas gedulden, bevor die neue Saison beginnt. Allen, die nicht so lange warten wollen, bietet die Formel-1-Ausstellung in der METAStadt in Wien ein einzigartiges Erlebnis.