Saudi-Arabien-GP Live-Ticker: Verstappen unantastbar?

​Live-Ticker zum Großen Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit: Hier erfahren Sie, wie sich der WM-Lauf auf der schnellen Rennstrecke am Roten Meer entwickelt.

Die Vorgabe für den zweiten Lauf der Formel-1-Saison 2024 ist einfach: Die Rundenzeiten aus den Dauerläufen belegen – wenn bei Red Bull Racing alles nach Plan läuft, dann wird Max Verstappen kaum am Sieg zu hindern sein.

Jedoch: Die ersten drei WM-Läufe am Roten Meer sind selten nach Plan verlaufen. Der schwierige Jeddah Corniche Circuit hat so manchen Piloten in die Falle gelockt. Hier in unserem Live-Ticker aus Saudi-Arabien halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.