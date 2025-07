Bautista ist überzeugt: Das ruiniert seine Karriere

Der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista verliert nach dieser Saison seinen Platz im Ducati-Werksteam. Dem 40-Jährigen bieten sich für 2026 kaum Möglichkeiten, das Reglement kommt für ihn erschwerend hinzu.

Seit Anfang Juni weiß Alvaro Bautista, dass er sich nach dieser Saison sportlich neu orientieren muss. Das Team Aruba.it Ducati investiert den größten Teil des Fahrerbudgets 2026 in Vizeweltmeister Nicolo Bulega, den Platz des 40-Jährigen soll ein junger Fahrer einnehmen, den es als Nachfolger von Bulega aufzubauen gilt, wenn dieser 2027 in die MotoGP wechselt.

Bautista bleiben für die Fortsetzung seiner beeindruckenden Karriere (2 SBK-Titel, 63 Siege, 118 Podestplätze) kaum Möglichkeiten: Die Werksteams von Bimota und Kawasaki sind besetzt, BMW und Yamaha haben am Spanier Stand heute kein Interesse. Bleibt unter den Werksteams nur Honda übrig, wo Jake Dixon (29) für den ersten Sitz unterschrieben hat. Für die Japaner fuhr Bautista bereits in den Jahren 2020 und 2021 und eroberte die Hälfte der seit 2020 eingefahrenen, mickrigen sechs Podestplätze.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com sendet der Spanier eine flehentliche Botschaft an Promoter Dorna und den Motorrad-Weltverband FIM. Sein Anliegen: Die Abschaffung der umstrittenen Mindestgewichtsregel für die Kombination aus Fahrer in voller Montur und Motorrad, die nur Bautista merklich trifft.

Die Regel gibt es seit 2024 und ist eine Reaktion auf die Titelgewinne von Alvaro 2022 und 2023, als er auf den Geraden wie eine Rakete spielerisch an den Gegnern vorbeischoss.



«Sie versuchen, die Meisterschaft zu balancieren», erzählte Bautista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Dazu haben sie mir schon in der Vergangenheit etwas von der Leistung meines Motorrads weggenommen. Wir haben gearbeitet und konnten weiterhin um Siege kämpfen. Sie haben mehrfach die Drehzahl reduziert, ich habe aber trotzdem gewonnen. Das große Problem beginnt für mich, wenn ausschließlich ein Fahrer bestraft wird. Würden sie diese dumme Regel beseitigen, sie macht keinen Sinn, würden wir anstatt zwei vielleicht drei Fahrer um Siege kämpfen sehen. In der Vergangenheit hatte ich große Schwierigkeiten in den ersten Runden, bis auf die Ausnahme von zwei oder drei Strecken, auf denen ich extrem stark war, konnte ich nie vom Start vornewegfahren. In normalen Rennen konnte ich erst ab Rennmitte einen großen Unterschied ausmachen, etwa beim Reifenverschleiß. Das lag daran, weil das Bike dann leichter und für mich einfacher zu fahren war.»

«Jetzt habe ich große Probleme, weil ich die sechs Kilogramm zusätzlich an meinem Motorrad bei den Fliehkräften in den Kurven arg spüre», ergänzte der Routinier mit der Startnummer 19. «Das wirkt sich auch auf meine Reifenwahl aus. Ich kann nur mit den Karten spielen, die ich habe – und muss diese bestmöglich legen. Ich kann nichts für meine körperlichen Voraussetzungen und halte es deshalb für eine gute Idee, dass gleiche Bedingungen für alle Fahrer gelten und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten agieren kann. Jetzt habe ich ein Handicap. Es geht um Sport: In diesem musst du im Rahmen deiner körperlichen Möglichkeiten das Beste herausholen. Um auf höchstem Level der Beste zu sein, musst du wenigstens die gleichen Waffen zur Verfügung haben. So wie jetzt, ist es unfair, weil die Voraussetzungen nicht gleich sind.»

Dass Bautista dieses Thema, das seit der Einführung des Mindestgewichts vor über eineinhalb Jahren exzessiv diskutiert und von allen Seiten beleuchtet wurde, jetzt wieder auf den Tisch bringt, hat folgenden Hintergrund: Er befürchtet, dass er als leichter Fahrer keinen Job mehr findet, weil es kein Hersteller riskieren will, Zusatzgewichte an sein Bike zu montieren.

«Für mich stellt es sich so dar, dass es niemanden interessiert, wenn ich die Wahrheit nicht beim Namen nenne», hielt der dreifache Weltmeister fest. «Ich rede für mich, es geht aber auch um leichte Fahrer, die in der Zukunft dieses unfaire Handicap haben werden. Wir sollten mit Motorrädern unter gleichen Voraussetzungen fahren. Im Radrennsport bekommt auch niemand Gewicht für die Ebene an sein Fahrrad, weil er ein guter Bergfahrer ist. Durch den Körperbau hat jeder Vor- und Nachteile, so ist das im Sport. Vorteile muss man maximieren und Nachteile minimieren. Selbst mit der gegen mich verhängten Strafe zeige ich, dass ich stark sein kann. Ich rede mit anderen Herstellern, weil ich weiterhin Rennen fahren möchte. Aber ich habe diese sechs oder sieben Kilogramm zusätzlich im Gepäck, deshalb ist es schwierig für mich, einen guten Platz zu finden. Körperlich und geistig bin ich nach wie vor in der Lage Rennen zu fahren.»

«In kleineren Klassen wie der Moto3 kann ich es eher verstehen, weil die Maschinen weniger Leistung haben und leichter sind. In der MotoGP gibt es das nicht. Kein leichter Fahrer will in die Superbike-WM, weil er Gewicht ans Motorrad packen muss. Ich habe mit Carmelo Ezpeleta oft darüber gesprochen und er stimmt dieser Regel nicht zu. In der Superbike-WM ist es aber so, dass bei den Regeln der Einfluss der Hersteller größer ist. Ich verstehe, dass die Meisterschaft die Unterstützung der Hersteller braucht und ich stimme auch zu, dass alle auf einem möglichst gleichen Level sein sollen. Aber diese Regel betrifft nur leichte Fahrer und nicht die Motorräder. Sie trifft nicht Ducati, sondern Bautista.»