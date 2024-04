Live-Ticker Japan-GP: Rote Flagge nach Crash

Max Verstappen will seinen dritten Suzuka-Sieg erobern

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat in Suzuka 2022 und 2023 von der Pole-Position aus gewonnen. Dieses Kunststück will der 26-jährige Niederländer beim vierten Saisonrennen 2024 wiederholen.

Max Verstappen hat in Japan am Samstag gezeigt, womit die Gegner im Rennen rechnen müssen: Der Niederländer hatte den ganzen Tag lang die Nase vorne.

So soll es gemäß des dreifachen Formel-1-Weltmeisters bleiben: Der RBR-Star strebt seinen dritten Sieg in Folge an beim Traditions-GP von Japan, hier siegte er 2022 und 2023 jeweils von Pole-Position.

Ob das auch 2024 klappt, können Sie hier in unserem Live-Ticker mitverfolgen.