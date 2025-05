Pecco Bagnaia über Martin: «Das ist nicht korrekt!»

Der Dritte der MotoGP-WM konnte die Doppel-Niederlage von Le Mans überwinden – Pecco Bagnaia sprach vor dem Training in Silverstone auch über das Zerwürfnis zwischen Aprilia und MotoGP-Champion Jorge Martin.

Vizeweltmeister Francesco Bagnaia erreichte die britische Insel nach einer schweren Niederlage in Frankreich. Der Pilot, der mehr Rennen in den letzten drei Jahren gewinnen konnte, stürzte sowohl im Sprint als auch im Großen Preis. Null Punkte – ein erster Tiefschlag nach einem sehr konstanten Start in die Saison, der dem Italiener zwar nur einen GP-Sieg, aber dafür mehr Punkte nach fünf MotoGP-Events als 2024 eingebracht hatte.

Da auch Alex Marquez den GP von Le Mans nicht durchstand und Marc Márquez hinter Honda-Held Johann Zarco Zweiter wurde, hielt sich der Schaden trotz des Debakels in Grenzen. Als Dritter der Tabelle fehlen Bagnaia 29 Punkte auf Alex Marquez – aber bereits 51 auf den Spitzenreiter aus der eigenen Lenovo-Garage.

Pecco Bagnaia gelang es, seine Laune mit einer wirksamen Methode aufzupolieren: «Ich habe es geschafft, ein Training auf dem Superbike in Mugello abzuspulen. Die Bedingungen waren herrlich und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind», so Bagnaia. Nicht ohne Ironie fügte er an: «Und ich hatte da ein perfektes Gefühl für das Vorderrad des Bikes!»

Bagnaia spielte damit an auf die weitergehende Suche nach dem perfekten Vertrauen zur GP25 an. «Le Mans war sehr zwiespältig. Am Samstag sah es zunächst sehr gut aus, aber das Ergebnis ist bekannt. Doch wir arbeiten intensiv und haben die richtige Struktur, um zu optimieren. Wir haben uns daheim einen Plan gemacht für das Wochenende in England. Es geht los mit zwei verschiedenen Abstimmungen und werden dann mit der besseren weiterarbeiten.»

Kein Thema mehr war das Thema «Bastianini». Der KTM-Pilot hatte Bagnaia im GP unverschuldet zu Fall gebracht. Bagnaia: «Ich habe mit Enea gesprochen und es ist alles in Ordnung. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht vermeidbar war, aber es war, denke ich, der Situation geschuldet, dass etliche Fahrer mit Slicks und andere mit Regenreifen unterwegs waren. Das Fahren ist dann sehr unterschiedlich – und dann passieren solche Unfälle leichter.»

Nicht überraschend – auch der Fall Jorge Martin ist im Fahrerlager von Silverstone nicht zu überhören. Pecco Bagnaia hält am Vortag der ersten Fahrsession nicht zurück mit seiner Meinung über das Unwetter bei den italienischen Kollegen.

Der Doppelweltmeister aus Turin bezog sich zunächst auf das jüngste Statement von Aprilia: «Mein Verständnis ist – wenn du eine Vereinbarung eingehst, dann sollte man alles dafür tun, diese auch einzuhalten. Ich kann die Sicht von Aprilia nachvollziehen. Es ist nicht korrekt, einen Vertrag zu brechen. Wenn du für etwas dein Wort in einem Vertrag gibst, dann musst du dafür eintreten. Machst du das nicht, gibt es Chaos.»

Bagnaia weiter: «Dazu kommt, wir leben in einer Welt, da führt so eine Situation dank Social Media zu sehr vielen unguten Spekulationen.»

Aus seiner eigenen Erfahrung fügte Bagnaia an: «Ich war selbst schon in der Situation. Natürlich will man immer für sich das Beste, aber trotzdem sollte man die Vereinbarungen respektieren, auch wenn man sich dadurch anders entscheiden muss, als man es will. Für mich ist es normal, alles dafür zu tun, die Probleme zu lösen. Es ist wie in einer Ehe, man muss es durchziehen!»

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.