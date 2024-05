Live-Ticker Miami-GP: Max Verstappen mit Zweifeln

​Dritter Großer Preis von Miami rund ums Hard Rock-Stadion. Max Verstappen kann erstmals zum Grand Prix von der Pole-Position ins Rennen gehen, der Weltmeister will nach 2022 und 2023 den dritten Sieg hier.

Die Gegner von Max Verstappen und Red Bull Racing rätseln: Wie schnell sind die Champions wirklich? Vor dem Hintergrund des Sprintformats ist der wahre Speed des Niederländers und seines 20204er Rennwagens schwer einzuschätzen.

Während sich die Gegner die Hoffnung machen, Verstappen am 59. GP-Triumph zu hindern (seinem dritten in Folge in Miami), hat Max ganz andere Sorgen: Er hat nach seiner Pole am Samstag zugegeben, dass ihm das Verhalten der Pirelli-Reifen Kopfschmerzen bereitet, und er nicht so recht weiß, wo im Grand Prix die Reise hinführen wird.

