Live-Ticker Imola-GP: Max Verstappen unter Druck

McLaren vor Red Bull Racing, so sah es in Imola in den Rennsimulationen aus

​Weltmeister Max Verstappen hat sich in Imola mit der Pole-Position die beste Ausgangslage gesichert, aber McLaren und Ferrari haben im Training einen starken Eindruck hinterlassen. Keine einfache Aufgabe für Max.

Der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen hatte schon vor freien Trainings und Qualifying von Imola festgehalten: «McLaren und Lando Norris haben die Selbstsicherheit des Miami-Sieges mitgebracht, ich traue auch Ferrari eine gute Leistung zu. Mein Tipp – ein Spaziergang zum Sieg wird das nicht für Max Verstappen.»

In der Quali konnte dann McLaren den Champion am meisten unter Druck setzen, zudem zeigten Norris und Oscar Piasti bärenstarke Dauerläufe. Auch Ferrari war in den Long-Runs flott unterwegs. Bei normalem Rennverlauf in Imola heisst es – Verstappen gegen die Piloten von McLaren und Ferrari.

