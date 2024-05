Monaco-GP Live-Ticker: Leclerc (Ferrari) in Angst

Charles Leclerc jagt in Monaco nach seinem ersten Sieg auf heimischem Boden

​Grand Prix von Monaco im Live-Ticker: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc jagt nach dem ersehnten Sieg auf heimischem Boden. Aber die Angst fährt mit – bislang ist für ihn hier immer etwas schiefgelaufen.

Sieben Rennen in Monaco, kein Podestplatz für Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot kann beim Heimrennen in Monte Carlo aus der Pole-Position starten, nach einer bärenstarken Vorstellung in der Quali. Aber die Angst fährt mit, wenn hier im Fürstentum kurz nach 15.00 Uhr die Startampel erlischt.

Einige sprechen inzwischen von einem Fluch: Das gewaltige Talent des Monegassen Charles Leclerc (samt überragender Qualitäten als Qualifyer) haben bei sieben Rennen in Monaco zu keinem einzigen Podestplatz geführt, geschweige denn zu einem Sieg.

Ist der Leclerc-Fluch von Monaco echt? Charles schmunzelt: «Ich bin überhaupt nicht der abergläubische Typ.» Aber auch Leclerc erkennt – Pleiten, Pech und Pannen kommen auf dem tückischen Strassenkurs bei ihm häufiger vor als auf vergleichbar schwierigen Strecken.

Entmutigen lässt sich der fünffache GP-Sieger davon nicht. Im Fahrerlager des Circuit de Monaco sagt Leclerc: «Es ist kein Geheimnis, dass die Wochenenden hier nie so gelaufen sind wie erhofft, aber ich glaube fest daran, dass dieses Wochenende hier die Wende bringt.»

Ob das gelingt, darüber erfahren Sie alles hier in unserem Live-Ticker – mit den wichtigsten Momenten vom GP-Klassiker am Mittelmeer.