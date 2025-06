Herzinfarkt-Gefahr: Starke Aussage von Max Verstappen

Formel-1-Champion Max Verstappen hat seit seinem GP-Debüt in Australien 2015 schon viel erlebt. Eines will der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team nicht wiederholen, wie er erzählt.

Seinen ersten WM-Titel musste sich Max Verstappen gegen Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton hart erkämpfen. Der Red Bull Racing-Star setzte sich nach einer langen Saison durch – und vergoss hinterher Tränen der Freude und Erleichterung. Kein Wunder, schliesslich hatte er sich gerade seinen langgehegten Traum erfüllt.

Die Entscheidung fiel in der letzten Rennrunde des Saisonfinales in Abu Dhabi: Die Rennleitung entschied, das Rennen nach der Safety-Car-Phase, die Nicholas Latifi mit seinem Crash ausgelöst hatte, vor dem Fallen der Zielflagge wieder freizugeben. Und Verstappen nutzte die Chance, um auf den frischen Soft-Reifen in Kurve 6 an Lewis Hamilton vorbeizuziehen. Den Sieg liess er sich nicht mehr nehmen, und mit dem Kreuzen der Ziellinie eroberte er auch die WM-Krone.



Selbst der damalige Red Bull Racing-Designer Adrian Newey, der schon viele WM-Erfolge gefeiert hatte, gestand: «Ich war einem Herzinfarkt nahe. Ich habe schon andere Titelkämpfe erlebt, die im letzten Rennen entschieden wurden. Aber nie einen Titel , bei dem es in der letzten Runde entschieden wird. Das war absolut überragend.»

Genau deshalb will Verstappen diesen wichtigen Moment seiner Karriere auch nicht noch einmal durchstehen müssen. «Ich will diesen Sonntag nicht noch einmal erleben, denn ich fürchte, dass ich einen Herzinfarkt erleiden würde», erklärt er im Gespräch mit dem Magazin «Formule 1». «Die ganze Saison war sehr intensiv mit diesem Showdown in der letzten Runde des letzten Rennens», erinnert er sich.

Dass der WM-Kampf von 2021 in einem Kinofilm thematisiert werden könnte, bewegt den 65-fachen GP-Sieger nicht. «Ich muss mich später nicht im Kino sehen», sagt Verstappen dazu. Der 27-Jährige betont aber auch: «Aber die ganze Saison war unglaublich spannend mit zwei Teams, die bis an ihre Grenzen gegangen sind. Das muss man einfach bewundern, und es ist gut für den Sport. Beide Teams haben die ganze Saison hindurch so wenige Fehler gemacht – das war wirklich schön und etwas ganz Besonderes.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11