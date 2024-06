Max Verstappen sagt Danke: Mit Fans auf dem Helm

​Sie folgen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen treu um die ganze Welt, in Europa treten sie besonders zahlreich auf – seine Fans in Orange. Ihnen zu Ehren hat Max Verstappen ein neues Helm-Design entworfen.

Max Verstappen wird bei den kommenden Formel-1-Rennen in Europa in anderen Helmfarben antreten. Der 60-fache GP-Sieger trägt vom WM-Lauf in Spanien an einen Kopfschutz, mehrheitlich in orange.

Der dreifache Formel-1-Champion sagt dazu: «Dieser Helm bedeutet mir eine Menge. Zunächst mal finde ich diese Farbkombination einfach cool Aber vor allem stehen die Farben als Dankeschön für die gewaltige Unterstützung, die ich von den Fans erhalte, ganz besonders bei den Rennen in Europa.»

Red Bull Racing Star Verstappen kündigt an, dass er mit diesem Helm bei den europäischen Läufen antreten wird, die in den nächsten Wochen auf dem Programm stehen, also Spanien, Österreich, Grossbritannien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Italien.

Max auf seinem YouTube-Kanal: «Wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr – im Hintergrund sind Fans zu erkennen. Ich freue mich auf eure weitere Unterstützung und mit vielleicht etwas Glück seid ihr im nächsten Jahr ebenfalls auf dem Helm zu sehen.»



Max Verstappen mit einem orange-farbenen Helm, das ist nichts Neues, so sagte er 2020: «Als ich jung war, war blau meine Lieblingsfarbe. Aber heute bedeutet mir orange sehr viel – meine Fans tauchen in Orange an den Rennpisten auf, Oranje fällt sofort auf, und letztlich ist es unsere Nationalfarbe. Das ist auch der Grund, wieso ich ab und an mit einem orangefarbenen Helm fahre. Das ganze Jahr über wäre mir zu viel, aber zwischendurch solch einen Farbtupfer zu setzen, das finde ich das klasse.»



Vor der Grand-Prix-Saison 2019 hat Max Verstappen umgestellt: Von einem mehrheitlich blauen Helm-Design zur jungfräulichen Grundfarbe Weiss. Dabei ist es seither meist geblieben. Geblieben ist auch der Löwe an der Oberseite des Helms, der Löwe ist seit 1815 Mittelpunkt des offiziellen Niederländischen Wappens.



Orange gilt als Farbe der Verstappen-Fans, aber was hat diese Farbe eigentlich mit den Niederlanden zu tun?



Orange gilt als Nationalfarbe des Landes, obwohl sie in den offiziellen Farben der Landesflagge (rot-weiss-blau) nicht vorkommt. Und das kam so: Das Königshaus der Niederlande gründet auf Vorfahren aus dem Hause Oranien-Nassau und deren Farbe ist orange. Denn die Oranier kommen aus Orange in Südfrankreich. Claude von Chalon aus Orange ehelichte 1515 Heinrich III., den Grafen von Nassau und Herrn von Breda.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0