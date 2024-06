Live-Ticker: Wer gewinnt den Spielberg-Sprint?

Max Verstappen startet von der Pole in den Sprint

Die Formel-1-Piloten treten auf dem Red Bull Ring gleich zwei Mal gegeneinander an. Vor dem Grand Prix am Sonntag wird der Sprint ausgetragen. Wer im 24-Runden-Rennen triumphiert, kann hier live mitverfolgt werden.

Nachdem die Stars der Formel 1 bereits in Miami und China ein Sprint-Wochenende ausgetragen haben, treten sie auch auf dem Red Bull Ring zum dritten Mal in diesem Jahr auch im Mini-Rennen an. Die beste Ausgangslage hat Max Verstappen, der sich im Sprint-Qualifying die Pole gesichert hatte. Neben ihm fährt Lando Norris los, dahinter lauern Oscar Piastri und George Russell auf eine Chance.

Die dritte Startreihe teilen sich Carlos Sainz und Lewis Hamilton, auf den weiteren Top-10-Startplätzen folgen Sergio Pérez, Esteban Ocon, Pierre Gasly und Charles Leclerc. Letzterer kam im SQ3 nicht mehr dazu, eine schnelle Runde zu drehen.

Kevin Magnussen, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas und Guanyu Zhou komplettieren die Startaufstellung. Aus der Boxengasse fährt Alex Albon los, weil sein Williams-Renner nach dem Sprint-Qualifying noch modifiziert wurde.

Wer sich im Sprint wie schlägt, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.