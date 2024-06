Live-Ticker Quali: Max Verstappen wieder auf Pole?

Wird Max Verstappen auch den Grand Prix von der Pole in Angriff nehmen?

Vier Mal startete Max Verstappen auf dem Red Bull Ring von der Pole in einen GP. Ob er es auch diesmal schafft, sich die beste Ausgangslage für den Rennsonntag zu verschaffen, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Das Formel-1-Wochenende auf dem Red Bull Ring läuft für Max Verstappen bisher ganz nach Plan. Am Freitag sicherte er sich die Pole für das Sprint-Rennen, das er für sich entschieden hat. Damit hat der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team auch das dritte Mini-Rennen der GP-Stars in diesem Jahr gewonnen.

Nun steht die Hatz um die Pole für den Grand Prix am Sonntag auf dem Programm, und Verstappen hat die Möglichkeit, einen neuen Rekord aufzustellen – mit der vierten Pole zum Österreich-GP. Derzeit teilt er sich die Spitze in der ewigen Liste der Polesetter in Österreich mit Niki Lauda, René Arnoux, Nelson Piquet und Valtteri Bottas.

Tatsächlich startete der dreifache Champion schon vier Mal auf dem Red Bull Ring von der Pole in einen Grand Prix. 2021 war er auch im Grand Prix der Steiermark der Polesetter. Ob er sich die GP-Pole auch in diesem Jahr sichern wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.