Live-Ticker Budapest-Quali: Wer holt sich die Pole?

Die GP-Stars bestreiten auf dem Hungaroring das 13. Qualifying des Jahres. Die Trainings haben gezeigt: Mit McLaren und Red Bull Racing ist zu rechnen. Wer am Ende jubeln darf, kann hier live mitverfolgt werden.

Während am Trainingsfreitag am Hungaroring noch heisse Temperaturen geherrscht hatten, rückten die GP-Stars am Samstag bei deutlich kühleren Bedingungen zur letzten freien Trainingsstunde aus. Der Unterschied der Pistentemperatur betrug knapp 20 Grad Celsius, auch die Aussentemperatur war deutlich kühler als am Vortag.

Die veränderten Bedingungen änderten nichts an der Spitze der Zeitenliste: Lando Norris, der schon den Trainingsfreitag als Schnellster abgeschlossen hatte, gab auch im dritten Training das Tempo vor. Hinter ihm reihte sich mit nur 44 Tausendstel Rückstand sein McLaren-Teamkollege Lando Norris ein. WM-Leader Max Verstappen war mit 0,281 sec Rückstand auf den Spitzenreiter der Drittschnellste.

Allerdings sind die Zeiten mit Vorsicht zu geniessen, denn man kann davon ausgehen, dass Red Bull Racing beim Motorenmapping noch nachlegen kann. Im Kampf um die Pole kann sich der dreifache Weltmeister also durchaus Hoffnungen machen. Etwas grösser fiel der Abstand von George Russell aus, der Brite war bei seinem schnellsten Versuch mehr als viereinhalb Zehntel langsamer als Norris.

Wer am Ende die Nase vorn hat, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.