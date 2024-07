Live-Ticker Ungarn-GP: Verstappen jagt McLaren-Duo 21.07.2024 - 13:54 Von Mathias Brunner

© LAT Lando Norris will seinen zweiten GP-Sieg nach Miami 2024 erobern

​Wenn Max Verstappen seinen dritten Ungarn-Sieg in Folge einfahren will, muss er einen Weg vorbei an den McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri finden. Lesen Sie hier, wie sich das Rennen entwickelt.