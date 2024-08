Eddie Jordan: Was ist mit Fernando Alonso los?

​Der frühere Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan (76) legt den Finger dorthin, wo es wehtut. Im Podcast «Formula for Success» redet der Ire unter Anderem über Aston Martin-Star Fernando Alonso.

Der 76-jährige Eddie Jordan, von 1991 bis 2005 als Rennstallbesitzer in der Formel 1, nimmt in seinem Podcast «Formula for Success» selten ein Blatt vor den Mund. In der jüngsten Ausgabe hat sich der Schnellsprecher aus Dublin auch mit dem zweifachen Formel-1-Champion Fernando Alonso befasst.

Jordan sagt: «Die Zeit steht für niemanden still. Sag mir nur einen Rennfahrer, der mit zunehmendem Alter nur besser und besser wurde. Das sehen wir derzeit gut bei Fernando Alonso. Zu Beginn des Jahres war er ehrfurchtgebietend. Aber im Moment müssen wir ihn im Klassement suchen gehen, um zu sehen, ob er es in die Top-Ten geschafft hat.»

Alonso ist der Erste, der zugeben würde: Aston Martin ist unter den Erwartungen geblieben. Zum Rückfall der Grünen hat er gesagt: «Die Gegner haben uns im Entwicklungswettlauf distanziert.» Das gibt auch Aston Martin-Teamchef Mike Krack zu.

An den ersten fünf GP-Wochenenden des Jahres startete Alonso jedes Mal aus den Top-Ten, mit Startplatz 3 in Shanghai als Highlight. In Jeddah wurde er Fünfter, sein bestes Saisonergebnis.

Dann kamen drei Rennen mit nur einem zählbaren Ergebnis (Rang 9 in Miami), gefolgt von Platz 6 in Montreal bei Mischverhältnissen. Und aus den vergangenen fünf Formel-1-Wochenenden hat der 32-fache GP-Sieger nur zwei achte Ränge machen können, in Silverstone und in Spa-Francorchamps.



Eddie Jordan weiter: «In Belgien ist Alonso ein gutes Rennen gefahren, aber gleichzeitig ist er weit von den Leistungen entfernt, die er sich selber zutraut.»



«Alonso weiss, dass er auf dem Niveau eines Hamilton fahren kann, und der hat nun zwei Mal gewonnen. Nach dem sehr guten Jahr 2023 mit Aston Martin hat Fernando für 2024 gewiss erwartet, dass er ein Wörtchen mitreden würde um Siege, aber das ist nicht passiert, und das wird in aller Wahrscheinlichkeit im zweiten Teil der Saison auch nicht passieren.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0