Max Verstappen: Was Norris, Leclerc, Hamilton fehlt

​Der Niederländer Max Verstappen strebt mit Red Bull Racing seinem vierten Titel entgegen. Dabei kann er auf einen Faktor zählen, der seinen Verfolgern Lando Norris (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari) fehlt.

Kein Zweifel: Die Gegner von Red Bull Racing haben gewaltig Boden gutgemacht. Von Dominanz wie 2023 ist nicht viel übrig geblieben, je nach Strecke sind die Rennwagen von McLaren, Mercedes und Ferrari schneller.

Aber Max Verstappen kann sich auf einen Faktor verlassen, den Verfolger wie Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) oder Lewis Hamilton (Mercedes) so nicht haben – die anhaltend verlässliche Arbeit der schnellsten Mechanikerhände beim Reifenwechsel.

Der englische Red Bull Racing-Rennstall ist drauf und dran, zum siebten Mal hintereinander den «DHL Fastest Pit Stop Award» zu gewinnen; eine Trophäe, die von Formel-1-Logistiker DHL für die schnellsten Boxenstopps übers ganze Jahr verliehen wird.

Sieben der zehn schnellsten Stopps 2024 hat die RBR-Mannschaft gezeigt. Die konstant gute Arbeit der Red Bull Racing-Spezialisten ist ein oft unterschätzter Grund für Siege.

Was macht der Rennstall aus Milton Keynes seit Jahren konstant besser als die Gegner? Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt: «Das Geheimnis besteht in einer Kombination verschiedener Faktoren. Das hat seine Wurzeln in einem harten Training.»



«Die Jungs sind stolz darauf, schnelle Stopps zu zeigen. Jeder Mechaniker will Teil dieser Truppe sein, und es besteht ein gesunder Konkurrenzkampf, wer mitmachen kann. Ich sehe das ein wenig wie früher in der Schule: Wenn im Sport Teams gebildet werden – wer wird dann bevorzugt gewählt? Für unsere Leute ist es eine Frage der Ehre, hier Vorrang zu erhalten.»



«Und dann dreht sich alles um Details und Übung, Übung und noch mehr Übung. Wir arbeiten an geringfügigen Verbesserungen, die in der Summe das Entscheidende ausmachen. Wir arbeiten auch hart an der Konstanz. Denn es reicht nicht, den schnellsten Stopp in Rennen hinzubekommen, bei den anderen drei aber zu patzen.»



Die schnellsten zehn Reifenwechsel 2024

China: Red Bull Racing (Verstappen), 1,90 Sekunden

Spanien: Red Bull Racing (Verstappen), 1,92

Miami: Ferrari (Leclerc) 1,94

Miami: Red Bull Racing (Pérez), 1,95

Österreich: Ferrari (Leclerc), 1,95

Grossbritannien: Red Bull Racing (Verstappen), 1,99

China: Red Bull Racing (Pérez), 2,00

Spanien: Red Bull Racing (Pérez), 2,00

Grossbritannien: Red Bull Racing (Pérez), 2,00

Ungarn: Racing Bulls (Ricciardo), 2,01



DHL Fastest Pit Stop Award 2024, Zwischenstand

1. Red Bull Racing 409 Punkte

2. Ferrari 235

3. Mercedes 179

4. McLaren 169

5. Racing Bulls 138

6. Alpine 121

7. Aston Martin 81

8. Sauber 31

9. Haas 20

10. Williams 18





DHL Fastest Pit Stop Award – alle Sieger

2015 Ferrari

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing