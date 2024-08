Kimi Antonelli 2025 (Mercedes): Bestätigung in Monza?

​In Italien wird berichtet, der bald 18-jährige Formel-2-Fahrer Kimi Antonelli habe für die GP-Saison 2025 bei Mercedes unterzeichnet. Der Deal soll im Rahmen des Italien-GP von Monza verkündet werden.

Andrea Kimi Antonelli wird bald Einiges zu feiern haben: Der enorm talentierte Italiener wird am 25. August 18 Jahre jung (am Sonntag des Niederlande-GP), wenige Tage später, so will die italienische Autosprint herausgefunden haben, wird Mercedes-Benz in Monza verkünden – Kimi fährt 2025 an der Seite von George Russell einen GP-Rennwagen.

Der Aufstieg von Kimi ist rundweg sensationell, denn vor drei Jahren sass der junge Bologneser erstmals im Rennwagen!

Antonelli trat 2021 in der italienischen Formel 4 an, in der F4 von Zentral-Europa sowie in der F4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate.

2002 war Antonelli bereits Gesamtsieger der italienischen und deutschen Formel 4, 2023 folgten zwei weitere Titel – in der Formel Regional von Europa und des Mittleren Ostens.

Dann folgte der ungewöhnliche Schritt, die Formel 3 auszulassen und Kimi gleich in die Formel 2 zu hieven. In der Talentschmiede von Prema bedankte sich Antonelli mit dem ersten F2-Sieg beim Sprint von Silverstone und dann dem Sieg im Hauptrennen von Ungarn.



Dazu spendiert Mercedes-Benz in diesem Jahr ein umfassendes Ausbildungsprogramm auf verschiedenen Rennstrecken. James Allison, Technikchef des GP-Rennstalls, lobt: «Kimi ist ein junger, enthusiastischer Fahrer, der sehr, sehr schnell ist und konstante Zeiten fährt. Er hat aber nach wenigen Runden im Formel-1-Auto den Eindruck hinterlassen, als würde er dies schon seit Ewigkeiten machen. Er hat die aktuelle Fahrzeuggeneration unvoreingenommen ausprobiert und all das gefühlt, was zu erwarten war.»



Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin vertieft: «Wie Antonelli durch die ganzen Nachwuchsserien pfeift, das ist schon sehr eindrucksvoll. Und wir vergessen dabei schnell, dass er vor wenigen Jahren noch im Kart sass. Obschon er noch keine 18 ist, kann er stattliche Erfolge vorweisen – er hat eine fabelhafte Zukunft vor sich, er ist genau jenes Talent, nach dem alle Rennställe suchen.»



Kimi Antonelli wird mit grosser Wahrscheinlichkeit am 16. März 2025 der erste Italiener am Start eines Grand Prix werden seit Antonio Giovinazzis Einsatz in Abu Dhabi 2021.



Der vorderhand letzte italienische GP-Sieger – Giancarlo Fisichella in Malaysia 2006.



Der erste und einzige Formel-1-Weltmeister aus Italien – Alberto Ascari mit Ferrari 1952 und 1953.