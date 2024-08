Live-Ticker Zandvoort-GP: Verstappen gegen McLaren

​Das McLaren-Duo Norris und Piastri sowie Weltmeister Verstappen haben im Qualifying zum Niederlande-GP den stärksten Eindruck hinterlassen. Im Live-Ticker sagen wir, wer am Ende die Nase vorn hat.

Was den reinen Speed der Rennwagen angeht, so hat McLaren an der Nordsee die Nase vorn: Pole-Position für Lando Norris, und es brauchte schon das ganze Talent von Max Verstappen, um Startreihe 1 für die Papaya-Renner zu verhindern, Oscar Piastri ist Drittschnellster gewesen.

Hier im Live-Ticker halten wir Sie darüber auf dem Laufenden, wie sich das Duell Verstappen gegen McLaren im Traditions-GP von Zandvoort entwickelt.