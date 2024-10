Max Verstappen will die Nummer 1 bleiben

​Der Sprint zum Grossen Preis der USA im Live-Ticker: Max Verstappen jagt nach seinem elften Sprint-Sieg in der Formel 1 und will im WM-Duell mit Lando Norris das Ruder herumreissen.

Nach seiner Pole-Position zum Sprint hat der Niederländer Max Verstappen Hoffnung geschöpft: Er wittert die Chance, erstmals seit Ende Juli in Spa-Francorchamps wieder vor McLaren-Fahrer Lando Norris ins Ziel zu kommen und damit die Wende zu schaffen – nach vier GP-Wochenenden, bei welchen sein Vorsprung auf den Briten mehr und mehr geschrumpft ist, will er seinen Vorsprung hier in Texas ausbauen.