Yuki Tsunoda (Racing Bulls/3.): Beste Quali-Leistung!

​Das ist sensationell: Startplatz 3 für den Japaner Yuki Tsunoda nach dem hochspannenden Qualifying zum Grand Prix von São Paulo. Der Racing Bulls-Fahrer zeigt die beste Quali-Leistung seiner F1-Karriere.

Wer hätte das vor dem Abschlusstraining zum Brasilien-GP erwartet? Auf die Pole-Position von Lando Norris haben Yuki Tsunoda in Brasilien 0,706 sec gefehlt, auf einen Platz in der ersten Startreihe gegen George Russell nur eine knappe halbe Sekunde – Startplatz 3 für den Japaner im ereignisreichen Abschlusstraining zum brasilianischen WM-Lauf im Autódromo José Carlos Pace.

Der 24-jährige Tsunoda wurde danach von seiner Racing Bulls-Mannschaft gefeiert wie ein GP-Sieger. Von so weit vorne konnte der Red Bull- und Honda-Schützling noch nie starten, seine beste Position zuvor nach einer GP-Quali – Startplatz 6 in Abu Dhabi 2023.

Der Japaner sagt: «Ich bin sehr glücklich, aber ich versuche auch, jetzt nicht abzuheben. Denn wir haben ein möglicherweise sehr langes Rennen vor uns.»

«Wir waren am Freitag und Samstag mit dem Auto nicht so zufrieden, heute aber lief es prima. Wir haben mit der Abstimmung erhebliche Fortschritte und auch vom Einsatz der Autos alles richtig gemacht, das Timing hat perfekt gestimmt.»



«Mit mir auf P3 und Lawson auf Startplatz 5 haben wir eine Riesen-Chance, Haas in der WM wieder zu überholen. Einen solchen Steilpass müssen wir nutzen.»



«Wenn du so weit vorne losfahren kannst, dann willst du natürlich das bestmögliche Ergebnis einfahren. Aber die Verhältnisse werden tückisch bleiben, das wird eine heikle Sache – im Angriff wie in der Verteidigung.»



«Ich will ein sauberes Rennen zeigen und versuchen, mich vor allem im ersten Teil des Grand Prix aus allem Ärger rauszuhalten. Aber ich will natürlich meine Haut auch so teuer als möglich verkaufen. Das ist eine prima Gelegenheit, für die Racing Bulls und auch für mich.»



Das beste GP-Ergebnis bislang von Yuki Tsunoda: Rang 4 in Abu Dhabi 2021.





Qualifying, São Paulo

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,405 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,578

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,111

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,475

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,484

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,525

07. Alex Albon (T), Williams, 1:24,657

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,686

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,998

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:26,472

12. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,771

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,158

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,406

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,614

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,150

17. Oliver Bearman (GB)), Haas, 1:31,229

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:31,270

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,623

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,263