F1 ohne Quali: Wie sieht die Startaufstellung aus?

​Viele Fans haben sich nach der Absage der GP-Quali in São Paulo gefragt: Was passiert in der Königsklasse, wenn keine Quali gefahren werden kann, das Rennen aber schon? Wie wird die Startaufstellung gebildet?

Kein Abschlusstraining zum Grand Prix von São Paulo am 2. November. Nun sollen gemäss des Plans der Formel 1 am Sonntag, 3. November, Qualifikation und Grand Prix in dichter Reihenfolge gefahren werden, alles vorgezogen, denn es ist mit noch mehr Regen zu rechnen in Brasilien.

Der Plan der FIA: Quali um 11.30 Uhr (europäischer Zeit, das ist 7.30 Uhr früh in Interlagos), Rennen um 16.30 Uhr (in Brasilien 12.30 Uhr).

Aber viele GP-Fans fragen sich: Was, wenn wegen des Wetters keine Quali stattfinden kann, aber ein Fenster gefunden wird für die Durchführung des Grand Prix? Wie soll dann eine Startaufstellung aussehen?

Einfache Antwort: Das liegt im Ermessen der Rennkommissare. In Brasilien sind das Gerd Ennser (Deutschland), Andrew Mallalieu (Barbados), Johnny Herbert (Grossbritannien) und Luciano Burti (Brasilien).

Kompliziertere Antwort: Es gibt zwei Lösungsansätze. Denn wir finden im Reglement zwei Passagen, die zur Anwendung kommen könnten.



In Artikel 39.4b ist zu finden, dass Fahrer, die als nicht klassiert gelten, in der Reihenfolge des dritten Trainings aufgestellt werden, an Sprintwochenenden gilt die Reihenfolge des ersten Trainings.



Diese Regel wäre schlecht für Max Verstappen, der im ersten Training nur auf Platz 15 landete. Der Niederländer muss in Brasilien wegen des Einbaus neuer Motorteile um fünf Ränge zurück, damit wäre er Letzter. Und ausgerechnet sein WM-Rivale Lando Norris könnte von Pole starten.



Allerdings hatten wir am 1. November in Brasilien die Sprint-Quali, es ist also durchaus nicht so, dass wir keine klassierten Fahrer hätten. Die Rennkommissare könnten demnach gemäss Artikel 42.3 auch die Quali für den Sprint heranziehen, das war Oscar Piastri Schnellster vor Norris, dann Charles Leclerc und Max Verstappen. Mit seiner Strafe würde Max dann von Startplatz 4 zurückweichen müssen auf P9.



Für 2025 ist dieses Problem anders gelöst: Im Reglement für die kommenden Jahre ist für solche Fälle verankert – Startaufstellung gemäss WM-Stand.



Wenn die Bildung der Startaufstellung im Ermessen der Rennkommissare liegt, könnten sie auch das Ergebnis des Sprints oder den WM-Stand als Grundlage wählen.



Aber hoffen wir mal, dass wir eine Quali erleben.





Sprint, São Paulo

01. Lando Norris (GB), McLaren, 29:46,045 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,656

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +6,497

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,224

06. George Russell (GB), Mercedes, +12,475

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +18,161

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,717

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +20,773

10. Alex Albon (T), Williams, +24,606

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +29,764

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +33,233

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +34,128

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +35,507

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +41,374

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +43,231

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +54,139

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,537

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +57,983

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Getriebe





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 367 Punkte

02. Norris 323

03. Leclerc 297

04. Piastri 258

05. Sainz 244

06. Hamilton 189

07. Russell 180

08. Pérez 151

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 11

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 581 Punkte

02. Ferrari 547

03. Red Bull Racing 518

04. Mercedes 369

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 16

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren