GP in São Paulo-GP: Qualifying am Sonntag?

Das Qualifying zum GP in São Paulo wurde wegen des schlechten Wetters mehrmals verschoben und schliesslich auf den Sonntag verlegt. Das sagt Formel-1-Präsident Stefano Domenicali dazu.

Lange hatten die GP-Verantwortlichen in São Paulo auf eine Durchführung des Qualifyings zum GP am Sonntag gehofft. Doch ein Wolkenbruch und der anhaltende Regen danach verhinderten, dass die Zeitenjagd am Samstag stattfand.

Die Rennleitung verschob den Start, der für 15 Uhr Ortszeit geplant war, immer wieder, bis schliesslich um 16.45 Uhr die offizielle Meldung kam, dass das Abschlusstraining auf den Sonntag verschoben wurde. Eine neue Startzeit konnte die Rennleitung noch nicht vermelden.

Formel-1-Präsident Stefano Domenicali erklärte: «Heute findet das Qualifying nicht mehr statt, das Problem sind die Streckenbedingungen und die Sichtverhältnisse, die eine sichere Durchführung nicht zulassen. Etwa um 18.15 Uhr Ortszeit ist der Sonnenuntergang, dann ist es dunkel hier.»

«Die FIA-Verantwortlichen werden nun den Zeitplan prüfen und schauen, ob und wann das Qualifying am Sonntag durchgeführt werden kann. Wir hoffen natürlich auf besseres Wetter. Sollte das Abschlusstraining gar nicht stattfinden können, gibt es mehrere Optionen, um die Startreihenfolge festzulegen, das bestimmen die Regelhüter», ergänzte der Italiener.