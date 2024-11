Timo Glock: «WM-Zug für Lando Norris ist abgefahren»

​Der frühere Formel-1-Fahrer Timo Glock sagt zur phänomenalen Leistung von Max Verstappen beim Grand Prix von São Paulo: «McLaren muss eingestehen – der WM-Zug für Lando Norris ist abgefahren.»

Was für eine Vorstellung von Max Verstappen beim Grossen Preis von São Paulo: Sieg von Startplatz 17! Unter misslichsten Verhältnissen, an einem Tag, an welchem die Piloten links und rechts von der Bahn segelten, fuhr der dreifache Weltmeister makellos – und hat nun sehr grosse Chancen, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.

Lando Norris und McLaren hingegen: Taktische Fehler des Rennstalls, Patzer des Piloten, nur Rang 6 für den Engländer, Rückstand auf Verstappen jetzt bei 62 Punkten.

Wenn wir daran denken, dass wir nur noch drei Grands Prix vor uns haben (Las Vegas, Katar, Abu Dhabi), dazu einen Sprint (in Katar), dann kann Norris noch maximal 86 Punkte erobern. Das bedeutet: Verstappen braucht aus dem Restprogramm der Formel 1 nur noch 25 Punkte, um uneinholbar zu sein und zum vierten Mal in Folge Weltmeister zu werden – was vor ihm nur vier Fahrer geschafft haben; Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.

Der frühere Formel-1-Fahrer Timo Glock hat das Geschehen in Interlagos verfolgt, als Experte unserer Kollegen von Sky. Der 42-Jährige aus Lindenfels, 91-facher GP-Teilnehmer und WM-Zehnter von 2008 und 2009 ist tief beeindruckt.



Der Zweitplatzierte von Ungarn 2008 und Singapur 2009 sagt: «Gut, bis zu den sieben WM-Titeln und den 91 Siegen von Michael Schumacher ist es für Max noch ein weiter Weg. Aber was die Qualitäten beim Fahren im Regen angeht und die Qualitäten als Racer, kann man Max Verstappen schon heute mit Michael Schumacher auf eine Stufe stellen. Max ist unfassbar gut, was er da auf nasser Bahn immer wieder hinbringt, das ist schon aussergewöhnlich und einzigartig.»



«McLaren muss eingestehen – der WM-Zug für Lando Norris ist abgefahren. Max hat jetzt ein wahnsinniges Ausrufezeichen gesetzt. Er hat seinen Vorsprung ausgebaut, und es sollte allen klar sein, das ist nun gelaufen.»



Die Patzer von McLaren bei der Rennstrategie und von Norris schätzt Glock so ein: «Im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, man hätte das anders machen sollen, aber es hat so stark geregnet und da war so viel Wasser auf der Bahn, dass man eigentlich auf frische Reifen wechseln musste.»



Zur Erinnerung: Ocon, Verstappen und Gasly blieben lange auf der Bahn, niemand konnte ahnen, dass eine rote Flagge kommen würde, wegen des Unfalls von Colapinto. Diese drei Fahrer konnten dann bei der Rennunterbrechnung Reifen wechseln, ohne dafür einen Stopp machen zu müssen.



Timo Glock: «Später ist es leicht zu sagen, das war ein Fehler von McLaren, sie hätten halt noch nicht wechseln sollen. Aber Fakt ist: Red Bull Racing hat versucht, den Stopp so lange als möglich hinauszuzögern und auf eine Chance gelauert, dieser Plan ist aufgegangen.»



«Da kann man nur den Hut ziehen, wie Max das Auto unter diesen Bedingungen auf abgefahrenen Reifen um die Strecke getragen hat. Es sind Entscheidungen, die ein Rennstall und sein Fahrer im Moment treffen, während der Action kann noch niemand sagen, ob das klappen wird oder schiefgeht. Für Max und Red Bull Racing ist es dieses Mal gut gegangen.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0